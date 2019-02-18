Abonelik işlemleri vatandaşın ayağına gidiyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, ‘Yalnız Değilsiniz’ sosyal sorumluluk projesi ile Manisa’da bin 492 aboneye ulaştı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yaptığı her hizmetle Manisalıların yanında olmaya devam ediyor. Abone İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hayata geçirilen ‘Yalnız Değilsiniz’ projesi de çığ gibi büyüyor. Bin 492 aboneye ulaşılan hizmet sayesinde yaşlı, kimsesiz, engelli, şehit yakını, gazi ve çalışma saatleri nedeniyle hizmet binalarına gelemeyen vatandaşın işlemleri kısa sürede yapılıyor. Ayrıca, işitme engeli olan abonelerimize de işaret dili bilen personelimiz tarafından işlemlerinde yardımcı olunuyor. Aboneler, MASKİ ile ilgili işlemlerini yapmak için evlerinden özel araçla alınarak hizmet binasına getiriliyor. Hizmet binalarına gelemeyecek durumda olan vatandaşın işlemleri ise evlerinde yapılıyor. ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Standardı belgesine layık görülen sosyal sorumluluk projesinden, Alo 185 Çözüm Merkezi’ni arayarak durumlarını ileten vatandaşlar hizmetten kolaylıkla faydalanabiliyor.

Proje kapsamında Bedensel Engelliler Derneği, Altı Nokta Körler Derneği, Manisa İşitme Engelliler Derneği, Şehit ve Gazi Aileleri Koruma ve Kalkındırma Derneği, Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul Ve Yetimleri Derneği, ZİÇEV gibi sivil toplum kuruluşları da ziyaret edilerek sunulan hizmetler hakkında bilgilendirildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ‘Yalnız Değilsiniz’ projesi ile Manisalılara bir telefon kadar yakın olduklarını belirterek, “İdare olarak yaşlı, kimsesiz, engelli, şehit yakını ve gazi abonelerimiz için hayata geçirdiğimiz ‘Yalnız Değilsiniz’ projemiz ile vatandaşımıza hizmet ulaştırıyoruz. Abonelerimizden aldığımız geri dönüşler ise en büyük mutluluğumuz. Vatandaşlarımızın gözlerinde gördüğümüz mutluluğu tarif etmenin imkanı yok. Vatandaş odaklı hizmetlerimize devam edeceğiz” dedi.