Abonelik borçlarından doğan icra takibinde yeni dönem!
Elektrik, su, telefon, internet gibi abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan borçların icra takibinin elektronik ortamdan yapılmasını öngören teklif TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.06 Aralık 2018 Perşembe 21:55
Abonelik sözleşmelerinden kaynaklı para alacaklarına ilişkin takibin UYAP bünyesinde oluşturulan Merkezi Takip Sistemi üzerinden yapılmasını öngören ve konkordatoya ilişkin düzenlemeleri revize eden kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
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