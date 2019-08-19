Abonelerimizin dikkatine; Teknolojik bilginin üretilmesi ve ticarileştirilmesi hedefiyle kurulan teknoloji geliştirme bölgelerini ele alan "Türkiye'nin Teknoloji Üsleri" başlıklı dosya haberlerimizin yayımlanmasına yarından itibaren başlanacaktır.Sayg
19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:56
Haftanın Özeti
www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:56
YORUM YAZ