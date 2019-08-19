Abonelerimizin dikkatine; Teknolojik bilginin üretilmesi ve ticarileştirilmesi hedefiyle kurulan teknoloji geliştirme bölgelerini ele alan "Türkiye'nin Teknoloji Üsleri" başlıklı dosya haberlerimizin yayımlanmasına yarından itibaren başlanacaktır.Sayg

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