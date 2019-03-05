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Abonelerimizin dikkatine; Son dönemde giderek artan, insanların yanı sıra ülkelerin ekonomilerini, siyasi yapılarını, güvenliklerini tehdit eden siber saldırılara ve alınması gereken tedbirlere ilişkin hazırladığımız "Sanal Dünyanın Gerçek Tehditleri" ba

05 Mart 2019 Salı 15:14
Abonelerimizin dikkatine; Son dönemde giderek artan, insanların yanı sıra ülkelerin ekonomilerini, siyasi yapılarını, güvenliklerini tehdit eden siber saldırılara ve alınması gereken tedbirlere ilişkin hazırladığımız "Sanal Dünyanın Gerçek Tehditleri" ba

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 15:14
  1. dosya haber
  2. SANAL DÜNYANIN GERÇEK TEHDİTLERİ
  3. siber saldırılar

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