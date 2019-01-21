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AB’nin Suriyeli ve Rus yetkililere kimyasal silah yaptırımı

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt:- "Bizi güvende tutan ama Kremlin ile Esed rejiminin altını boşaltmaya çalıştığı uluslararası kuralları savunmaya hazır olduğumuzu göstermeye devam edeceğiz"

21 Ocak 2019 Pazartesi 18:49
AB’nin Suriyeli ve Rus yetkililere kimyasal silah yaptırımı

LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Avrupa Birliği’nin (AB), kimyasal silah kullanımında rolü bulunan Suriye Bilimsel Çalışma ve Araştırmalar Merkezi (SSRC) ile Rus Askeri İstihbarat Servisi (GRU) yetkilileri dahil 9 kişiye yaptırım uygulama kararıyla ilgili, “Bizi güvende tutan ama Kremlin ile Esed rejiminin altını boşaltmaya çalıştığı uluslararası kuralları savunmaya hazır olduğumuzu göstermeye devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Brüksel'de üye ülkelerin bakanlarını bir araya getiren AB Dışişleri Konseyinin bugün açıkladığı kimyasal silah kullanımı ve yayılmasına karşı yaptırım kararıyla ilgili yazılı açıklama yapan Hunt, İngiltere’nin bu karara öncülük ettiğini belirtti.

Bugün alınan karar ile Rus askeri istihbarat örgütü GRU’nun geçen yıl Salisbury’de masum İngilizleri ciddi tehlikeye maruz bırakan “pervasız ve sorumsuz faaliyetlerine” karşı İngiltere’nin “sert eyleme geçme" sözünün yerine getirildiğini vurgulayan Hunt, şunları kaydetti:

“Suriye rejiminin geçen nisan ayında Duma’daki dahil olmak üzere yıllardır sürdürdüğü iğrenç kimyasal silah kullanımından sorumlu bir örgüt ile bireylere de yaptırım kararı aldık. Bizi güvende tutan ama Kremlin ile Esed rejiminin altını boşaltmaya çalıştığı uluslararası kuralları savunmaya hazır olduğumuzu göstermeye devam edeceğiz.”

- Yaptırımlar

AB Dışişleri Konseyi bugün İngiltere'deki Salisbury olayıyla bağlantısı olduğu iddia edilen GRU Genel Müdürü ve Yardımcısı ile iki yetkili hakkında yaptırım kararı almıştı. Konsey, kimyasal silah geliştiren ve üreten Suriye Bilimsel Çalışma ve Araştırmalar Merkezinin (SSRC) ve bu kuruluşla bağlantısı bulunan 5 yetkilinin de yaptırım listesine alındığını açıklamıştı.

Yapılan açıklamada, AB ülkelerine seyahat yasağı, kişilerin ve kurumların mal varlığının dondurulmasını içeren yaptırımların kimyasal silahların kullanımı ve yayılmasını engellemeyi amaçladığı ve AB'deki kişi ve kurumların da bu listedekilere fon aktarmasının yasaklandığı ifade edilmişti.

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıkınca ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart'ta Salisbury'de Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen bir kimyasal ile zehirlenmişti.


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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 18:49
  1. Avrupa Birliği
  2. GRU
  3. İngiltere
  4. Rusya
  5. Salisbury
  6. Suriye

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