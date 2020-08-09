AB’nin seyahat kısıtlaması siyasi

Resul Ekrem Şahan Ankara

Pandemi döneminde sınırlarını kapatan Avrupa Birliği ülkeleri seyahat kısıtlamalarının kaldırdığı ülkeler listesini güncellerken, pandemi sürecini diğer ülkelere göre daha düzgün bir şekilde yöneten Türkiye’nin olmaması dikkat çekti.

Çin’e kısıtlama yok!

Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mart ayında sınırlarını kapatan Avrupa Birliği ülkeleri, seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığı ülkeler listesini yeniden güncelledi. AB Konseyi, en son 30 Temmuz’da güncellediği listeden Fas’ı çıkararak tekrar yayınladı. Daha önce seyahatin izin verildiği Fas’ın çıkarıldığı yeni listeye göre salgın tedbirleri kapsamında mart ayında kapatılan AB dış sınırları, Avustralya, Kanada, Japonya, Gürcistan, Yeni Zelanda, Ruanda, Güney Kore, Tayland, Tunus ve Uruguay’a kademeli olarak izin verilecek. AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde virüsün ilk olarak çıktığı Çin’e de kısıtlama uygulanmayacak.

Türkiye’ye kısıtlama devam ediyor!

Öte yandan; Türkiye, ABD, Rusya, Brezilya, Hindistan, Sırbistan ve Karadağ gibi ülkelere AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları devam edecek. Söz konusu liste, ülkelerdeki Kovid-19 durumuna ve vaka sayısına göre tekrar güncellenecek. AB Komisyonu da üye ülkelere, evli olmayan çiftlere uygulanan yasakların kaldırılması için çağrıda bulundu. Seyahat kısıtlamalarının çok sayıda çifti etkilediğine dikkati çeken komisyon, üye ülkelerin gecikmeden sorunu çözmeleri gerektiğini ifade etti.

Türkiye’nin haklı adımlarına karşı bir karar!

AB’nin kısıtlamaları objektif kriterlere dayanmadığının altının çizen Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, “AB’nin kısıtlamaları objektif kriterlere dayanmıyor. AB bu tarz kararlarında siyasi değerlendirmeler üzerinden yapıyor. Bu anlamda Türkiye’ye karşı yapılan siyasi bir karar. Türkiye’nin özellikle Doğu Akdeniz’de kendi çıkarlarını koruması, Libya’da halkın hakkını ve Türkiye’nin haklarının korunmasına ilişkin attığı adımlar neticesinde kendileri açısından bir koz olarak kullanıyorlar. Ama her şeye rağmen Avrupa ülkelerinden binlerce kişi Türkiye’yi tercih ediyor. AB ülkelerinin almış olduğu kararları vatandaşları dinlemiyor. Çünkü Türkiye’nin güvenli olduğunu biliyorlar. Türkiye’nin en başından beri bütün Avrupa ve dünya ülkelerinin yapamadıklarını yapıp pandemi sürecinde hem ekonomik olarak, hem siyasi, hem de sağlık olarak yapmış olduğu başarısı herkes tarafından biliniyor” değerlendirmesinde bulundu.