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AB'nin kararı sonrası Google'dan ilk açıklama

ABD merkezli internet arama motoru Google, AB tarafından verilen 4,3 milyar avroluk rekor ceza ile ilgili açıklama yaptı.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 15:38
AB'nin kararı sonrası Google'dan ilk açıklama

Google, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun verdiği 4,3 milyar avroluk rekor ceza kararını temyize götüreceğini açıkladı.

Google'dan yapılan yazılı açıklamayla AB Komisyonu tarafından, Google'ın akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlarda kullanılan Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle alınan 4,3 milyar avroluk rekor para cezasının temyize götürüleceği duyuruldu.

Google açıklamasında, "Android herkes için daha fazla seçenek oluşturdu, daha az değil. Güçlü bir ekosistem, hızlı inovasyon ve daha düşük fiyatlar yoğun rekabetin ayırt edici özellikleridir. Komisyon’un kararını temyize götüreceğiz." ifadeleri yer aldı.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 15:38
  1. Google
  2. AB

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