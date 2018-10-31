AB'nin temsilcilik isteğine, İran'dan ekonomi şartı!

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, Avrupa Birliği'nin (AB) Tahran'da temsilcilik açabilmek için ekonomik olarak İran'ın yanında yer alması gerektiğini söyledi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e konuşan Felahetpişe, AB'nin İran'da temsilcilik açma taleplerini değerlendirdi.

"Farklı nedenlerden dolayı..."

AB'nin uzun süredir Tahran'da temsilcilik açma konusunda talepte bulunduğunu hatırlatan Felahetpişe, "Farklı nedenlerden dolayı her defasında bu temsilciliğin açılması şu ana kadar gerçekleşmedi." dedi.

"Gerekli zemin hazırlanmış olacak"

Felahetpişe, Avrupa'nın siyasi alanda ABD yaptırımlarına karşı İran'ın yanında durduğunu ifade ederek, "Bu duruş ekonomik iş birliğine yol açarsa AB'nin ülkemizde temsilcilik açması için gerekli zemin hazırlanmış olacaktır." diye konuştu.

İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşma sonrasında AB, Tahran'da temsilcilik açma talebinde bulunmuş ancak bu talep İran'da genel kabul görmediği için henüz gerçekleşmemişti.

İran'da bazı muhafazakârlar, temsilciliğin "casusluk yuvasına" dönüşeceği endişesiyle AB'nin talebine karşı çıkarken, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, geçen yıl yaptığı bir konuşmada, konunun Dışişleri Bakanlığı'nın gündeminde olduğunu açıklamıştı.

Cihangiri, Tahran'da AB temsilciliğinin açılmasının iki taraf arasında varılan anlaşmaların uygulanmasını kolaylaştıracağını söylemişti.