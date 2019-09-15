AB'nin İsrail'deki ofisine saldırı İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınındaki AB ofisinin girişine misyonu hedef alan slogan yazıldı

KUDÜS (AA) - Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki ofisinin kapısına kimliği bilinmeyen kişi veya kişilerce spreyle slogan yazıldı. Yerel basında yer alan haberde, Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan kentinde yer alan AB ofisinin giriş kapısına İngilizce "Alman parası Yahudileri öldürür" ve "AB defol" yazıldığı belirtildi. AB'nin İsrail ofisi sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, saldırı anında misyon çalışanlarının ofiste olmadığı dile getirildi. Gerekli önlemlerin alınması için İsrail Dışişleri ve güvenlik birimleriyle irtibat halinde olunduğu kaydedilen açıklamada, "AB ve görevlilerinin gözünü korkutmayı hedefleyen bu elim olay kınanmalıdır." ifadesine yer verildi Polisten yapılan açıklamada ise güvenlik güçlerinin olay yerinde olduğu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.





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