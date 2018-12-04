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"AB'nin hazırladığı mekanizmanın odağında petrol ticareti var"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif:"AB'nin hazırladığı mali mekanizmanın odağında petrol ticareti var. İran'ın petrol gelirleri mekanizmaya dahil edilmezse ortada işlem yapılacak bir para kalmaz"

04 Aralık 2018 Salı 12:28
"AB'nin hazırladığı mekanizmanın odağında petrol ticareti var"

ANKARA (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına karşı "Avrupa Birliği (AB) tarafından geliştirilen özel ödeme mekanizmasının petrol ticaretini kapsamayacağı" yönündeki iddiaları yalanladı.

Meclis Haber Ajansı ICANA'ya konuşan Zarif, AB tarafından hazırlanan mekanizmada petrol ticaretine odaklanıldığını belirterek, Batı medyasında yer alan iddiaların doğru olmadığını söyledi.

Bu tür iddiaların hedefinin halkın umudunu kırmak olduğunu söyleyen Zarif, "AB'nin hazırladığı mali mekanizmanın odağında petrol ticareti var. İran'ın petrol gelirleri mekanizmaya dahil edilmezse ortada işlem yapılacak bir para kalmaz. Diğer yandan ihracatımızın büyük bir bölümünü petrol ticareti oluşturuyor." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, "İran'ın çeşitli savaş başlıkları taşıma kapasitesine sahip orta menzilli bir füze denemesi yaptığı ve bu şekilde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2231 sayılı kararını ihlal ettiği" yönündeki iddiasına da değinen Zarif, söz konusu füzelerin nükleer değil, konvansiyonel savaş başlıkları için üretildiğini ve BMGK'nın 2231 sayılı kararına aykırı olmadığını söyledi.

Zarif, "ABD Dışişleri Bakanı'nın (Mike Pompeo) açıklamaları önceki gibi yine temelden yanlış. Onlar 2231 sayılı kararı okumalı." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "İran'la ticaret yapan şirketler, ABD'yle ticaret yapamayacak" tehdidi karşısında, AB ülkelerinin şirketlerini İran piyasasında tutmak için hızlı bir şekilde kurmayı taahhüt ettiği özel ödeme mekanizması henüz uygulamaya geçirilemedi. AB, özel ödeme mekanizmasıyla kendi şirketlerini korumanın yanı sıra Tahran yönetimini yaptırımlardan koruyarak ABD'nin mayıs ayında tek taraflı olarak çekildiği nükleer anlaşmada tutmaya çalışıyor.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 12:28
  1. AB
  2. ABD Yaptırımları
  3. iran
  4. özel ödeme mekanizması
  5. petrol

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