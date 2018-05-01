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Ablukayla Mücadele Halk Komitesi: Gazze'de 250 binden fazla işçi işsiz

Gazze'de Ablukayla Mücadele Halk Komitesi Başkanı Cemal el-Hudari, üniversite mezunlarının yanı sıra bölgede 250 bini aşkın Filistinli işçinin işsiz olduğunu duyurdu.

01 Mayıs 2018 Salı 09:24
Ablukayla Mücadele Halk Komitesi: Gazze'de 250 binden fazla işçi işsiz

Gazze'de Ablukayla Mücadele Halk Komitesi Başkanı Cemal el-Hudari, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

"Ablukanın çeşitli sektörler üzerinde yoğunlaşması, işçilerin ve diğer kesimlerin içinde bulunduğu trajik durumu artırdı." ifadesini kullanan Hudari, Gazze'deki işçilerle maaşlarını zamanında ve tamamını alamayan hükumet çalışanlarının sıkıntılarını giderecek bir çözüm planı geliştirilmesini istedi.

Hudari ayrıca, üniversite mezunlarının yanı sıra bölgede işsiz Filistinli işçi sayısının 250 bini aştığını söyledi.

Hudari, uluslararası kamuoyuna, İsrail ablukası karşısında net bir tutum sergilemesi ve Gazze'nin karadan, havadan ve denizden dış dünyayla bağlantısının kurulması için çalışması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 09:24
  1. İsrail
  2. 1 Mayıs
  3. Filistin
  4. Gazze

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