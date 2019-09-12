Abluka nedeniyle Gazze'den çıkamayan cerrahlara yerinde eğitim

GAZZE (AA) - NUR EBU IYŞE - Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), abluka nedeniyle bölge dışına çıkamayan Gazzeli cerrahlara yerinde eğitim vererek mesleki becerilerine katkı sağlıyor.

İsrail'in on yılı aşkın süredir Gazze'ye uyguladığı abluka, birçok alanda olduğu gibi Filistinli doktorların meslekte kendilerini geliştirmeleri önünde de engel teşkil ediyor. Bölgedeki doktorları dışarı çıkaramayan Kızılhaç Komitesi alanında uzman 6 cerrahı bu eğitimi vermek üzere Gazze'ye getirdi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Kızılhaç Örgütü, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasının, sadece Filistinlilerin seyahatini ve hasta nakillerini değil, doktorların mesleki yeterliliklerini artırma girişimlerini de etkilediğini vurguladı.

- Filistinli cerrahlara Gazze'de eğitim

Abluka engeli nedeniyle Filistinli doktorlara yönelik eğitimleri Gazze'de yapma kararı alan ICRC, 25 Ağustos-11 Eylül tarihlerinde "çatışma ve olağanüstü durumlarda sınırlı imkanlar altında ilk müdahale ve hastanelere gelen vakaları idare" konulu eğitim programı gerçekleştirdi.

Gazze'den 23 cerrahın katıldığı programda, cerrahi alanındaki son gelişmeler ile pratik tecrübeler paylaşıldı.

AA muhabirine konuşan kıdemli ICRC cerrahlarından Marco Baldan, "Kızılhaç, son yıllarda Filistinli cerrahlara Gazze dışındaki eğitimlere katılmaları için davetler gönderdi. Ancak cerrahlar Gazze dışına çıkma izni alamadıkları için bu eğitimlere katılamadı." dedi.

- Sağlık sektörü birçok sorunla boğuşuyor

Gazze'de sağlıksektörünün; ekonomik kriz, sınır kapılarının insanların ve ürünlerin geçişinekapatılması gibi önemli sorunlarla boğuştuğunu aktaran Baldan, SağlıkBakanlığı çalışanlarının maaşlarının yetersiz olduğuna, dolayısıyla bununhastalara verilen hizmeti de etkilediğine işaret etti.

Doktorların ve cerrahlarınacil durumlar ve yaralanmalara müdahalede yeterliliklerini geliştirmelerinisağlayacak konferans, sempozyum ve eğitimlere katılmak için seyahat etmelerininsınırlandırıldığına dikkati çeken Baldan, bu zorlukların yanı sıra Sağlık Bakanlığında yaralılarınbakımı için gereken teknoloji ve ekipmanında bulunmadığını belirtti.

Gazze’deki sağlık çalışanlarının kısıtlıimkanlara rağmen hastalar ve yaralılar için insani görevlerini yerinegetirdiklerini vurgulayan Baldan, 5 meslektaşıyla birlikte verdikleri eğitimlerde, gerçek kurşunveya patlayıcının isabet etmesi sonucu oluşan kritik vakalara müdahale konusuna yoğunlaştıklarını belirtti.

Baldan, eğitime katılanlardan 7'sinin ileride diğer cerrahlara bu eğitimi verebilecek seviyeye geleceğini ifade etti.

- Yaralıların durumu

Büyük Dönüş Yürüyüşügösterilerinden hastanelere getirilenlerin hayati tehlikeye neden olan yaralar aldığına dikkati çeken Baldan, bu kişilerin çoğunun gerçekya da plastik mermiyle yaralandığını belirtti.

Kol ve bacaklarından yaralananlarındurumunun komplike olduğunu, uzuvlarını kaybetmemeleri için bir dizi ameliyata ihtiyaç duyduklarını aktaran Baldan, şunları kaydetti:

"Ameliyatların tekrarlanması, Sağlık Bakanlığınınkaynaklarının tükenmesine yol açıyor. Bazen ameliyatların masraflarını ödemekzorunda kaldığı için hastalar da maddi açıdan zorlanıyor."

Özellikle vücudun alt bölgesinden yaralanmalaraneden olan kurşunların uzvun kaybedilmesine sebebiyet verdiğini anlatan Baldan, hastanelerdeki yetersizliğin hastaların ihtiyaçlarına cevap vermeyizorlaştırdığını ifade etti.

Gazze'deki sağlık sektörünün, ilaçve tıbbi malzeme eksikliği açısından sıkıntı yaşadığını kaydeden Baldan, SağlıkBakanlığının son raporunda çok büyük bir kriz döneminden geçildiğinin ve yakınzamanda ulaşılabilecek bir çözüm olmadığının belirtildiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, stoklardaki temel ilaçların yüzde 50'si, tıbbimalzemelerin yüzde 25'i, laboratuvar araçları ve kan bankasının yüzde 60'ıtükendi.

Bakanlık, krizden, gereken ilaç ve tıbbi malzemenin yanı sırasağlık heyetlerinin Gazze'ye girişine izin vermeyen İsrail’i sorumlu tuttu.