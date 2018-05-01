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Abluka altındaki Gazze'de büyük kriz!

Terör devleti İsrail'in ablukası altında bulunan Gazze'de 250 bini aşkın Filistinli'nin işsiz olduğu açıklandı.

01 Mayıs 2018 Salı 07:06
Abluka altındaki Gazze'de büyük kriz!

Gazze'de Ablukayla Mücadele Halk Komitesi, bölgede 250 bini aşkın Filistinli işçinin işsiz olduğunu duyurdu.

Komite Başkanı Cemal el-Hudari, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, üniversite mezunlarının yanı sıra bölgede 250 bini aşkın Filistinli işçinin işsiz olduğunu kaydetti.

"Ablukanın çeşitli sektörler üzerinde yoğunlaşması, işçilerin ve diğer kesimlerin içinde bulunduğu trajik durumu artırdı." ifadesini kullanan Hudari, Gazze'deki işçilerle maaşlarını zamanında ve tamamını alamayan hükumet çalışanlarının sıkıntılarını giderecek bir çözüm planı geliştirilmesini istedi.

Hudari, uluslararası kamuoyuna, İsrail ablukası karşısında net bir tutum sergilemesi ve Gazze'nin karadan, havadan ve denizden dış dünyayla bağlantısının kurulması için çalışması çağrısında bulundu.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 07:06
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