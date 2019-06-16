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Ablasının küpesini yutan Minik Ecrin babasının dikkatiyle hayata tutundu

Minik Yağız Ulaş’ın nefes almakta güçlük çekmesi üzerine oğullarını hastaneye götüren anne baba, röntgende gördükleri karşısında şaşkına döndü.

16 Haziran 2019 Pazar 16:58
Ablasının küpesini yutan Minik Ecrin babasının dikkatiyle hayata tutundu

Minik Yağız Ulaş’ın nefes almakta güçlük çekmesi üzerine oğullarını hastaneye götüren anne baba, röntgende gördükleri karşısında şaşkına döndü. Minik Yağız’ın yemek borusunda yuttuğu küpe ortaya çıktı.


Antalya’nın Demre ilçesinde yaşayan Ümmü Gülsüm ve Yeter Coş çiftinin üçüncü çocukları Yağız Ulaş henüz 14 aylık. Anne Çoş, minik Yağız’ın sürekli kusmaya çalıştığını ve nefes almakta güçlük çektiğini fark etti. Telaşlanan çift, oğulları minik Yağız’ı Demre Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede Yağız’ın röntgeni çekildi ve aileyi şaşkına çeviren bir görüntü ortaya çıktı. Röntgen sonuçlarında minik Yağız’ın yemek borusuna takılmış bir küpe olduğu görüldü. Bunun üzerine ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Yağız’ın yuttuğu küpe, çocuk gastroenteroloji uzmanı doktor İshak Işık tarafından yapılan endoskopik yöntemle alındı ve dinlenen Yağız sağlıklı bir şekilde taburcu edildi. Küpenin Yağız’ın ablası Ceren Ecrin’e ait olduğu öğrenildi.



"İlk müdahaleyi yaptık, nefes almaya başladı"


Akşam saat 11 buçuk sıralarında evde otururlarken minik Yağız’ın bir anda bağırdığını ve kusmaya çalıştığını anlatan baba Çoş, ilk etapta kendilerinin müdahale ettiğini söyledi. Yağız’ın nefes aldığını görünce vakit kaybetmeden hastaneye götürdüklerini ifade eden Çoş, "Röntgende yemek borusunda küpe olduğun fark ettik. Acil doktoru, çocuk cerrahinin görmesini istediğini söyledi. Biz de saat 12 gibi Antalya Devlet Hastanesine gittik. Sabah küpeyi operasyonla aldılar ve taburcu olduk" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 16:58
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