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Ablasının hayallerine kardeşi umut oldu

Böbrek hastası 38 yaşındaki Şerife Akkaş, Antalya'da kardeşinden yapılan nakille iyileşerek geleceğe dair hayal kurmanın mutluluğunu yaşıyor- Üç çocuk annesi Şerife Akkaş:- "Sağlığıma kavuşmam rüya gibi. Çocuklarıma sıkıca sarılacağım artık" - Gökhan Çakır:- "Tek böbrekle de yaşarım yeter ki ablamın yüzü hep gülsün" - Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı:- "Türkiye'de 20 binin üzerinde böbrek nakli bekleyen hasta var"

14 Mart 2019 Perşembe 11:03
Ablasının hayallerine kardeşi umut oldu

ANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ - Kardeşinden yapılan böbrek nakliyle hayata tutunan 38 yaşındaki Şerife Akkaş, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Konya'da 7 yıl önce böbrekte protein kaçağı teşhisi konulan üç çocuk annesi Şerife Akkaş'ın hastalığı, uygulanan tedavilere rağmen ilerledi.

Halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık ve kilo kaybı yaşayan Akkaş'ın sağlına kavuşabilmesi için böbrek nakli olması önerildi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'ne başvuran Akkaş'ın, 27 yaşındaki kardeşi Gökhan Çakır, ablasını yaşatmak için gönüllü oldu.

Tahlillerde dokular uyumlu çıkınca Akkaş'a, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı başkanlığındaki ekip tarafından, kardeşinden böbrek nakli yapıldı.

Sağlığına kavuşunca sevinç gözyaşları döken ev hanımı Akkaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastalığı her geçen gün ilerlediği için ümitsiz olduğunu, çocuklarını bırakıp gitmekten korktuğunu dile getirdi.

- "Artık hayallerim var"

Son iki yıldır hayatın kendisi için zor geçtiğini belirten Akkaş, şöyle konuştu:

"Ayakta durmakta güçlük çekiyordum. Halsizlik, yorgunluk, yiyip içememek mahvediyordu. 'Bugün mü yarın mı diyalize gireceğim, acaba yaşayacak mıyım' diyordum. Her günüm korkuyla geçiyordu. Kardeşlerim 'abla seni yaşatalım' dediler. Yedi kardeşiz, bu kardeşimin dokuları uydu. Allah razı olsun, çok sevinçliyim, yeniden hayata döndüm. Ne zaman öleceğim diye düşünüyordum. Artık hayallerim var. Sağlığıma kavuşmam rüya gibi. Çocuklarıma sıkıca sarılacağım artık. Ne olacaklar diye düşünmüyorum. Kimse korkmasın, bağış yapsın, umut olsun."

Özel sektörde çalışan Gökhan Çakır da ablasını sağlıklı görünce mutlu olduğunu, dünyasının aydınlandığını söyledi.

Ablası hastayken sürekli üzgün olduğunu belirten Çakır, "Ameliyattan sonra ilk kez yüzümüz güldü. Tek böbrekle de yaşarım, yeter ki ablamın yüzü hep gülsün. Ablam sağlığına kavuştu ya dünyalar benim oldu. Bağış yapmaktan korkmayın, gerçekten bir şey olmuyor." dedi.

- "Kamu hastanelerinde en fazla böbrek nakli yapan merkeziz"

Prof. Dr. Aydınlı, merkezlerinde böbrek naklinin ileri düzeyde yapıldığını, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi olarak hem kapalı hem robotik sistemle nakiller yaptıklarını aktardı.

Türkiye'de kamu hastaneleri içerisinde en fazla böbrek nakli yapan merkez olduklarına dikkati çeken Aydınlı, yıllık 250 böbrek nakli yaptıklarını, bu hedefi de geçeceklerini bildirdi.

Farklı ülkelerden de nakil için hastaların geldiğini vurgulayan Aydınlı, şunları kaydetti:

"Çocuk böbrek nakillerinde de çok iyiyiz. Merkezimizde, 37 yılda beş binin üzerinde böbrek nakli yapıldı. Altyapısı, akademik kadrosu yönünden her zamankinden güçlü durumdayız. Sadece Dünya Böbrek Günü'nde değil, her zaman hatırlamak lazım. Türkiye'de 20 binin üzerinde böbrek nakli bekleyen hasta var. Herkesin bir vericisi yok. Özellikle beyin ölümü olan hastaların bağış yapılması çok önemli."

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 11:03
  1. Akdaniz Üniversitesi Hastanesi
  2. Böbrek nakli
  3. Bülent Aydınlı

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