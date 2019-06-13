Ablasının evlenmesini istemedi, gelin arabasını taş yağmuruna tutup intihara kalkıştı ŞIRNAK (İHA) – Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde 8 yaşındaki bir çocuk, evlenmesini istemediği ablasını taşıyan gelin arabasını taş yağmuruna tutup intihara kalkıştı.

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde 8 yaşındaki bir çocuk, evlenmesini istemediği ablasını taşıyan gelin arabasını taş yağmuruna tutup intihara kalkıştı.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Boğazöğren köyünde Aydemir ailesi kızlarını Mutluca köyündeki Engin ailesine verdi. Düğün günü 8 yaşındaki Muhammet Utku Aydemir, ablasını beyaz gelinlikler içinde görünce sinir krizi geçirdi. Gelini evden çıkaran Engin ailesi üyelerine taşlarla saldıran Muhammet Utku Aydemir, gelin arabasının önüne geçip ‘Ablamı götürmeyin, size vermiyoruz’ diye bağırarak taş atıp engel olmaya çalıştı. Durumu gören her iki aile çocuğu yatıştırmaya çalıştı. Bir türlü sakinleşmeyen Muhammet Utku Aydemir, evlerinin kenarından geçen azgın dereye koşarak atlamaya çalıştı. Çocuk, çevredeki vatandaşlar tarafından son anda tutuldu.

Durumu gören Muhammet Utku Aydemir’in babası, çocuğu da ablasıyla birlikte gelin arabasına bindirerek Mutluca köyüne gönderdi. Ablasının gidişine razı olmayan çocuğun sevimli halleri ise kayıt altına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.