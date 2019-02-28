0553 313 94 23

Ablasını kurtarmak için gölete girdi, kendisi canından oldu

Bursa’nın Kestel ilçesinde seyir halindeki bir araç sürücünün karanlıkta fark etmediği Kozluören Göleti’ne uçtu.

28 Şubat 2019 Perşembe 12:16
Ablasını kurtarmak için gölete girdi, kendisi canından oldu

Bursa’nın Kestel ilçesinde seyir halindeki bir araç sürücünün karanlıkta fark etmediği Kozluören Göleti’ne uçtu. Araçtan 2 kişinin cesedi çıkarılırken, 3 kişi de yaralı kurtarıldı. Olayla ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı.


Olay, Bursa’nın Kestel ilçesinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Kozluören mevkiinde seyir halindeki bir araç karanlık yolda fark etmediği Kozluören Göleti’ne uçtu. Kısa sürede suya gömülen araç sürücüsü Burak Çakır yüzerek kıya çıktı. Çakır, telefonla 112 ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Sudan çıkan Çakır, ablasının boğulduğunu görünce tekrar suya atlayarak onu kurtarmaya gitti. Ancak ablasını kurtarmaya giderken kendisi boğularak can verdi.


Olay yerine gelen görevlilerin yardımıyla baba Hüseyin, anne Sevim ve çocukları Başak Çakır yaralı olarak sudan çıkarıldı. 3 yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan aramalar neticesinde önce Burak Çakır’ın cansız bedeni, daha sonra engelli olan Bilge Çakır’ın cesedi sudan çıkarıldı. Jandarma ekipleri güvenlik tedbiri alarak kimseyi bölgeye yaklaştırmadı.


Olayı duyan Çakır ailesinin yakınlarıgölete geldi. Ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Her iki gencin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm sebeplerini belirlenmesi için Adlî Tıp Kurumu’na gönderildi. Burak ve Bilge Çakır, bugün İnegöl’de kılınacak cenaze namazın ardından Bursa’da toprağa verilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 12:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı
    1. AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik..
    2. Güneydoğu'da kültür sanat
    3. İkiye bükülen araçtan burnu bile..
    4. Valencia Real Betis Kral Kupası maçı..
    5. Atıcılık: Havalı ve Ateşli Silahlar..
    6. Danimarkalı adamın burnundan diş çıktı
    7. 28 Şubat’ın Yıl dönümünde AK..
    8. (Özel) Mustafa Pehlivanoğlu’nun annesi..
    9. Kulaklara zarar veren 7 şey
    10. Erbaa’ya araç muayene istasyonu..
    11. A Milli Futbol Takımı'nda ikinci Şenol..
    12. Başkan Özkeçeci’den 28 şubat açıklaması
    13. Tırın dorsesindeki kimsayal maddeler..
    14. Bartın'daki FETÖ/PDY davaları
    15. Türkiye Futbol Federasyonu, Şenol..
    16. Osmangazi badmintonda rakip tanımıyor
    17. Konuk: “Ekonomiyi istikrar büyütür,..
    18. Gaziantep’te yüksek kesimler beyaza..
    19. Dünyadaki varlıklı kesim aynı zamanda..
    20. Park halindeki traktörün akü ve..
    21. Fenerbahçe Anadolu Efes basket maçı ne..
    22. Bakan Pakdemirli, "Bin tonun üzerinde..
    23. Yüksekova’da doğum hastası için..
    24. ATB Başkanı Çandır: “Antalya borcuna..
    25. Aktaş meşale ve konfetilerle karşılandı
    26. TFF'den resmi açıklama: Şenol Güneş..
    27. Burhaniye’de Kültür ve Sanat..
    28. Küçükbaş hayvan sürüsü trafiği aksattı
    29. Okullar arası step aerobik il..
    30. Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli..
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    Peygamberimiz'e hakaret eden öğretmene sahip çıktı!
    Peygamberimiz'e hakaret eden öğretmene sahip çıktı!
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."