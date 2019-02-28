Ablasını kurtarmak için gölete girdi, kendisi canından oldu

Bursa’nın Kestel ilçesinde seyir halindeki bir araç sürücünün karanlıkta fark etmediği Kozluören Göleti’ne uçtu. Araçtan 2 kişinin cesedi çıkarılırken, 3 kişi de yaralı kurtarıldı. Olayla ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı.

Olay, Bursa’nın Kestel ilçesinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Kozluören mevkiinde seyir halindeki bir araç karanlık yolda fark etmediği Kozluören Göleti’ne uçtu. Kısa sürede suya gömülen araç sürücüsü Burak Çakır yüzerek kıya çıktı. Çakır, telefonla 112 ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Sudan çıkan Çakır, ablasının boğulduğunu görünce tekrar suya atlayarak onu kurtarmaya gitti. Ancak ablasını kurtarmaya giderken kendisi boğularak can verdi.

Olay yerine gelen görevlilerin yardımıyla baba Hüseyin, anne Sevim ve çocukları Başak Çakır yaralı olarak sudan çıkarıldı. 3 yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan aramalar neticesinde önce Burak Çakır’ın cansız bedeni, daha sonra engelli olan Bilge Çakır’ın cesedi sudan çıkarıldı. Jandarma ekipleri güvenlik tedbiri alarak kimseyi bölgeye yaklaştırmadı.

Olayı duyan Çakır ailesinin yakınlarıgölete geldi. Ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Her iki gencin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm sebeplerini belirlenmesi için Adlî Tıp Kurumu’na gönderildi. Burak ve Bilge Çakır, bugün İnegöl’de kılınacak cenaze namazın ardından Bursa’da toprağa verilecek.