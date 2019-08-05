Ablasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

ANKARA (AA) - Ankara'da ablasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Mamak ilçesi Durali Alıç Mahallesi'nde 3 Ağustos'ta beraber yaşadığı ablası Özge Sazlı'yı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Arda Canik'in (22), emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Canik, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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