Ablasını arayıp 25 metrelik falezlerden denize atladı

Antalya’da bunalıma girdiği iddia edilen bir kişi, kendini yaklaşık 25 metre yüksekliğindeki falezlerden denize bıraktı. Deniz polisi tarafından kurtarılan kişi, ablası ve yeğenine büyük üzüntü yaşattı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 21.30 sırasında Yavuz Özcan Parkı’nda meydana geldi.Ailevi nedenler nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen 46 yaşındaki kaynak ustası A.A. falezler üzerinde birsüre alkol aldı. Bunalıma giren kişi daha sonra ablası D.T.’yi telefonla aradı. Ablasına telefonda, “Hakkınızı helal edin” diyen A.A, kendini yaklaşık 25 metre yüksekliğindeki falezlerden denize bıraktı. Abla D.T. hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. A.A’nın atladığının belirlenmesi üzerine Yat Limanı’dan deniz polisi bölgede arama yapmaya başladı. Deniz polisi yaptığı çalışmada falezlerden açıkta A.A’yı yaralı şekilde su üstünde buldu. Hemen bota alınan A.A, limana getirildi. Sağlık ekipleri alkollü olduğu iddia edilen A.A’ya ilk müdahaleyi bot içinde yaptı. Kaşık sedyeye alınan A.A. elden ele ambulansa götürüldü. A.A. ise ablasının telefon numarasını polislere verip, arama yapılmasını istedi.

Kardeşinin ambulansa alındığını gören abla D.T ve yeğeni gözyaşları içinde koşarak ambulansa geldi. Ambulansa binen D.T. kardeşine ‘ablam, annem’ diyerek sarıldı. Ablasını yanından ayrılmasını istemeyen A.A. polis ekipleri eşliğinde Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.