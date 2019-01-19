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Ablasından boşanmak isteyen eniştesini kafasından vurdu

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir şahıs, ablasıyla boşanmak üzere olan eniştesini sokak ortasında pompalı tüfekle öldürdü. Cinayet anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, zanlının yakalanması için polis çalışma başlattı.

19 Ocak 2019 Cumartesi 19:42
Ablasından boşanmak isteyen eniştesini kafasından vurdu

Olay, Bursa'nınGemlik ilçesi Dr. Ziya Kaya Mahallesi Dede Korkut Sokak’ta saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, boşanmak üzere olan Ali Görçin ile kayınbiraderi Bayram Can D. arasında henüz öğrenilemeyen bir sebepten tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyürken, kayınbirader Bayram Can D. pompalı tüfekle harekete geçti. Tüfeği gören Ali Görçin kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı. Eniştesini pompalı tüfekle kovalayan Bayram Can D., Görçin’e arkadan ateş etti.

Başından vurdu

 

Başından vurulan Görçin sokak ortasında yere yığılırken, katil zanlısı kaçarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Etraftaki vatandaşlar Görçin’in kanlar içinde kaldığını görünce polise ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Görçin’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Görçin’in cansız bedeni Gemlik Devlet Hastanesi morguna götürülürken polis, katil zanlısı kayınbiraderin yakalanması için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 19:42
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