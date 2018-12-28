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Ablası ve eniştesini öldürüp teslim oldu

İzmir'de ablası ve eniştesini evlerinde beylik tabancasıyla öldüren emekli astsubay, polise giderek teslim oldu - Cinayet sırasında evde bulunan 8 yaşındaki çocuğa sağlık ekipleri müdahale etti

28 Aralık 2018 Cuma 16:16
Ablası ve eniştesini öldürüp teslim oldu

İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesinde bir emekli astsubay, ablası ve eniştesini beylik tabancasıyla öldürdü.

Alınan bilgiye göre, bir süredir psikolojik tedavi gören astsubay emeklisi A.R.A, Gaziosmanpaşa Mahallesi Seyfibey Sokağı'ndaki evinin alt katında yaşayan ablası Nesrin Cengiz ve kahvehanede garsonluk yapan eniştesi Taner Cengiz'in (44) dairesine gitti.

Çiftin 8 yaşındaki oğullarının da bulunduğu sırada ablası ve eniştesiyle tartışan A.R.A, beylik tabancasıyla ablasını göğsü, eniştesini ise başından vurdu.

Olay sonrası evden çıkarak Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğüne beylik tabancasıyla teslim olan zanlı gözaltına alındı.

Sağlık ve polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede, çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet sırasında evde bulunan Cengiz çiftinin çocuğuna sağlık ekipleri müdahale etti. Çocuğun daha sonra akrabaları tarafından olay yerinden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Bergama Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesetler, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 16:16
  1. Bergama
  2. beylik tabanca
  3. cinayet
  4. enişte
  5. İzmir

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