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Ablası, acilen hastaneye sevkedilmesi için dilekçe verdi! Belkavli zindanda can çekişiyor

Laikçi küfürbaz Uğur Dündar’a verilen hapis cezasının ‘kitap okuma’ya çevrildiği, PKK yandaşı Ahmet Türk’ün cezaevinin bir kapısından sokulup diğer kapısından çıkarıldığı adalet sistemi tartışma konusu olurken, ağır sara ve şizofreni hastalığına rağmen 26 yıldır zindanda tutulan Sivas mazlumu Faruk Belkavli’nin durumunun iyice kötüleştiği öğrenildi.

15 Eylül 2019 Pazar 09:38
Ablası, acilen hastaneye sevkedilmesi için dilekçe verdi! Belkavli zindanda can çekişiyor

Dindara farklı, Dündar’a farklı işletilen adalet sistemi yoğun tartışmaların merkezinde yer alırken, 26 yıldır suçsuz yere zindanda tutulan sara ve şizofreni hastası Faruk Belkavli’nin akıl sağlığını yitirme aşamasına geldiği bildirildi. Belkavli ailesi ise tahliye talepleri görmezden gelinen Sivas mazlumu Faruk Belkavli’nin tedavisinin yapılabilmesi için en kısa sürede hastaneye sevk edilmesini talep ediyor.

İlaç fayda etmiyor, akıl sağlığı tehlikede!

Laikçi küfürbaz Uğur Dündar’a verilen 11 ay 20 günlük hapis cezasının ‘kitap okuma’ya çevrildiği, PKK yandaşı Ahmet Türk’ün cezaevinin bir kapısından sokulup diğer kapısından çıkarıldığı adalet sistemi tartışma konusu olurken, ağır sara ve şizofreni hastalığına rağmen 26 yıldır zindanda tutulan Sivas davası tutuklusu Faruk Belkavli’nin durumunun iyice kötüleştiği öğrenildi. Kayseri Cezaevi’nde yatan ve hemen her gün sara krizleri geçiren Belkavli’nin şizofreni rahatsızlığının ileri aşamaya geldiği ve akıl sağlığını yitirmek üzere olduğu bildirildi. Sara ve şizofreni bozukluğu bulunan, Epix, Depakin ve anksiyete ilaçlarıyla ayakta durabilen Faruk Belkavli’nin artık ilaç tüketme bilincini dahi kaybetmeye başladığı kaydedildi.

Savcılığa ‘hayati’ dilekçe

Geniş çaplı sağlık sorunları nedeniyle tahliyesi sürekli gündeme gelmesine rağmen yetkililerce kulak ardı edinen, feryatları Adalet Bakanlığı nezdinde duyulmayan, ailesine yakın bir cezaevine sevk talebi bile yıllar sonra gerçekleşen Faruk Belkavli’nin ailesi, “hastaneye sevk” istiyor. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe yazan Belkavli ailesi, yıllardır suçsuz yere zindanda çürütülen ve tahliye talepleri görmezden gelinen Faruk Belkavli’nin durumunun cezaevi şartlarında tedavisi mümkün olmayan bir hale geldiğini vurgulayarak en kısa sürede hastaneye sevkini talep etti.

Tedavisi için hastane şart!

Sivas mazlumu Belkavli’nin vasisi olan ablası Aynur Kangalgil’in Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Cezaevi Savcılığı’na ilettiği dilekçesinde, “Gerek vasim, gerekse mahkum arkadaşları, hapishane görevlileri, mahkum arkadaşlarının yakınlarıyla görüştüğümde Faruk Belkavli’nin sağlık durumunun bozulduğunu, sürekli kendisine ve çevresine zarar verdiğini öğrenmekteyim. Faruk Belkavli ağır epilepsi (sara) sinir hastasıdır. Gün geçtikçe hastalığı ağırlaşmakta, kendisini idare edemeyecek duruma gelmiştir. Gerek telefon görüşmelerimizde, gerek mektup görüşmelerimizde akıl sağlığının bozulduğunu anlamaktayım. Vasim Faruk Belkavi’nin bir an önce tarafınızdan hastaneye sevk edilmesini arz ederim” ifadelerine yer verdi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 09:38
  1. Faruk Belkavli
  2. Belkavli ailesi
  3. Sivas mazlumu Faruk Belkavli
  4. Laikçi küfürbaz Uğur Dündar
  5. PKK yandaşı Ahmet Türk
  6. Sivas davası tutuklusu Faruk Belkavli
  7. Kayseri Cezaevi
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  11. Adalet Bakanlığı
  12. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı
  13. Sivas mazlumu Belkavli
  14. Aynur Kangalgil
  15. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Cezaevi Savcılığı
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