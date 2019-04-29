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Abisinin evini yakmaya çalışan şahıs kayıplara karıştı

Düzce’de tartıştığı ağabeyinin evinin çevresine ve balkonuna benzin döküp yakmak isteyen şahıs, ağabeyinin ailesinin dışarı çıkmasıyla kayıplara karıştı.

29 Nisan 2019 Pazartesi 00:20
Abisinin evini yakmaya çalışan şahıs kayıplara karıştı

Düzce’de tartıştığı ağabeyinin evinin çevresine ve balkonuna benzin döküp yakmak isteyen şahıs, ağabeyinin ailesinin dışarı çıkmasıyla kayıplara karıştı. Panik yapan ağabey, polis ve itfaiye ekiplerine haber verince benzin dökülen yerleri Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri temizledi.


Olay gece saatlerinde Düzce Merkeze bağlı Akınlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Akınlar Mahallesi 2659 sokakta ikamet eden E.K.’ye kardeşi B. K. saldırdı. Ardından sinirlerine hakim olamayan B.K., eli,ne aldığı benzin bidonunu ağabeyinin evinin etrafına ve balkonlarına boşalttı. Dışarıdan gürültü geldiğini duyan ağabey E.K. ve ailesi dışarı çıktı. Bu esnada ağabeyinin ve ailesinin dışarı çıktığını gören B.K. kaçarak kayıplara karıştı. E.K. ve ailesi ise evlerinin etrafından gelen benzin kokusu nedeniyle panik yaparak Polis ve İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ve İtfaiye ekipleri saldırgan şahıs ile ilgili olarak bilgileri aldıktan sonra İtfaiye ekipleri Saldırgan B.K.’nin benzin döktüğü yerleri ve evin balkonunu temizledi.


Polis, saldırgan B.K’nin yakalanması için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 00:20
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