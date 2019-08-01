Abisi tarafından öldürülen Yunus Emre’ye son görev Bursa’da ağabeyi tarafından öldürülüp cansız bedeni evlerinin bahçesindeki ilaçlama tankerinde bulunan 9 yaşındaki Yunus Emre son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa’da ağabeyi tarafından öldürülüp cansız bedeni evlerinin bahçesindeki ilaçlama tankerinde bulunan 9 yaşındaki Yunus Emre son yolculuğuna uğurlandı.

Gürsu’ya bağlı Kumlukalan Mahallesi’nde meydana gelen olayda, ailesi 9 yaşında Yunus Emre A.’yı bulamayınca jandarma, arama kurtarma ve mahalleliden yardım istedi. Küçük çocuk evinin etrafındaki bahçelerde ve su kanallarında 6 saat boyunca arandı, ancak bir netice elde edilemedi. Olayla ilgili çok yönlü tahkikat başlatan jandarma ekipleri, Yunus Emre’nin ağabeyi 17 yaşındaki Ö.F.A.’nın verdiği çelişkili ifadelerden şüphelendi. Jandarma, ağabeyi gözaltına aldı. Ö.F.A, cumhuriyet savcısı huzurunda alınan ifadesinde, kardeşini öldürerek ilaçlama deposuna attığını itiraf etti. Bunun ardından evin bahçesinde yapılan aramada küçük çocuğun cansız bedeni ilaçlama tankerinde bulundu. Ağabey tutuklanırken, Yunus Emre’nin cesedi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından cenaze yakınlarına teslim edildi. 9 yaşındaki Yunus Emre’nin cenaze namazı ikindiye müteakip köy camisinde kılındı. Cenaze namazının ardından küçük çocuk Kumlukalan Kabristanı’na defnedildi.

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