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Siyaset Abisi kılıklıya bakın! CHP’li Özgür Özel’in kardeşi Barış Özel’den ağır terör propagandası!
Siyaset

Abisi kılıklıya bakın! CHP’li Özgür Özel’in kardeşi Barış Özel’den ağır terör propagandası!

CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in kardeşi Barış Özel'in PKK ve DHKP-C başta olmak üzere terör örgütlerine yaptığı güzellemeler gündeme bomba gibi düştü.

Yeniakit Publisher
2022-12-23 13:50:00 - 2022-12-23 13:57:23
Abisi kılıklıya bakın! CHP’li Özgür Özel’in kardeşi Barış Özel’den ağır terör propagandası!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in Manisa’da yaşayan kardeşi Barış Özel’in sosyal medyadan yaptığı terör örgütü propagandası ‘bu kadar da olmaz’ dedirtti.

Siyaset arenasında sık sık terör örgütleri ile arasına mesafe koyamadığı için eleştirilen CHP’li isimlerin başında gelen Özgür Özel, başta PKK ve DHKP-C olmak üzere terör örgütlerine destek çıkan açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

SKANDAL PAYLAŞIMLAR

CHP’li Özgür Özel’in kardeşi Barış Özel’in PKK, FETÖ, DHKP-C ve TİKKO terör örgütlerine yönelik güzellemeler yapan sosyal medya paylaşımlarını görenler şaşkınlık içerisinde kalıyor.

Bir milletvekili kardeşinin açık seçik Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünü hedef alan terör örgütlerini övmesi, CHP’nin Türkiye için bir milli güvenlik sorunu olduğu tezini de güçlendiriyor.

İşte Barış Özel’in sosyal medyada yaptığı skandal paylaşımlar:

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