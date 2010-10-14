Abim ölmeseydi, Demirel Köşk'e çıkamazdı

Turgut Özal'ın ölümünün zehirlenme sonucu olduğunu yineleyen Korkut Özal, bu defa Demirel ve dönemin diğer parti liderlerini işaret etti. Korkut Özal, TRT Haber’de katıldığı programda, “Faik Tarımcıoğlu'nun aktarımı ile Turgut Bey, ‘Demirel ve derin yapı, Kürt sorununun çözümüne direniyor’ demiş, siz bu minval üzere konuştunuz mu hiç Turgut Bey ile, ölümünde bunun etkisi olabilir mi?” sorusuna şu cevabı verdi: “Evet, bunları genel olarak ben de biliyorum söylediğini, Turgut Bey vefat etmeseydi, Demirel'in Cumhurbaşkanı olma imkânı yoktu. Turgut Bey'in vefatından o faydalandı kendi bakımından. Sonrasında askeri de kullanarak Türkiye'nin gidişatını etkileyecek işler yaptı. Bana göre bugün Demirel hâlâ bir şeyler götürüyor, bir şeylerin içindedir.” Özal, “1993-2003 arası ülkeyi yönetenler; Çiller, Erbakan, Mesut Yılmaz, Ecevit ve Demirel ellerine verilen iktidardan kendileri için faydalandılar. Politika yaptılar. Ben politikayı bu siyasi gücün birtakım çıkarları elde etmesi için kullanılan bir alan olarak görüyorum. Maalesef o politika Türkiye'yi 2002 yılına gelindiğinde vurgun yemiş hale getirdi. 1993-2003 yılı ülke yağmalandı, ülkeyi yağmalayanların Turgut Bey’in olduğu bir sistemde bunu yapmaları mümkün değildi. Mesela o dönemin parti liderleri. İşin içine girdiğinizde görüyorsunuz ki; o parti liderlerini de yönlendiren güçler var. Onlar da kendilerine verilen senaryoyu oynuyorlar” şeklinde konuştu.



“EMNİYET VE İSTİHBARAT GÜÇLERİNDEN BİLİNEN KİMSELER BU İŞİN İÇİNDEDİR”



Korkut Özal'ın programda “Turgut Bey'in ölümü araştırılsa öyle kimseler ortaya çakacak ki, bunun için çıkartmıyorlar” demesi üzerine program sunucusu ile şu ilginç diyalog yaşandı: - Nasıl kimseler, örneğin parti liderleri çıkabilir mi? - Parti liderleri dikkat etmemişlerse bile, onlar da hatalıdır ve suçludur. - Emniyet ve istihbarat güçlerinden isimler?.. - Bilinen kimseler bu işin içindedir diye düşünüyorum. Bunlardan ibaret de değildir. Daha geniş bir mekanizma da var arkasında, bunları kullananlar da var. Eğer bu bütünüyle araştırılırsa ortaya çıkacak gerçekler Türkiye’nin güçlü bir ülke olmasının altyapısını oluşturur.



“SEMRA ÖZAL BAŞBAKAN OLMAK İSTİYORDU”



Korkut Özal, “Rahmetli, Orta Asya seyahatinden dönerken kendisinin İzmir İl Başkanlığı’nı yapan bir arkadaşımıza demiş ki, ‘Ben hayatımda üç tane hata yaptım. Birinci hatam o referandumda siyasi af çıkarmayı düşünmek. İkinci olarak eşimi siyasete sokmakla çok büyük hata yaptım..’ Hatta Semra Hanım Başbakan olup onun yerine geçmeyi bile düşünüyordu. Önce ANAP'a genel başkan olmayı, sonra da Başbakan olmayı düşünüyordu. Ağabeyim üçüncü hatası için de ‘Bu Mesut Yılmaz’ı ben hiç tanıyamamışım’ ifadesini kullanmış” diye konuştu.