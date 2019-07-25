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"Abidin Dino Sahne Tasarımları" sergisi sanatseverlerle buluştu

Ünlü ressamın sahne tasarımlarına odaklanan sergide, Dino'nun Gertrude Stein için ürettiği Doktor Faustus Işıkları Yakar ve Othello sahne tasarımları ziyarete açıldı- Gazeteci-yazar Zeynep Oral:- "Abidin Bey sözcükleri seçmeyi çok iyi bilirdi. Zaten bana kalırsa resimle şiir yaptığı gibi düz yazı yazdığında da şiir yazardı"- "Abidin Dino'nun aşk değerlendirmesi şöyleydi; aşk her yerde, hele sanatçı olunca aşk eski bir Anadolu geleneği. Anadolu hep aşkı sayıklamıştır. Biçimleri çizmek de aşktır"

25 Temmuz 2019 Perşembe 23:52
"Abidin Dino Sahne Tasarımları" sergisi sanatseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Gazeteci-yazar Zeynep Oral, Abidin_Dino">Abidin Dino'nun sözcük seçiminde çok titiz ve başarılı olduğunu belirterek, "Abidin Bey sözcükleri seçmeyi çok iyi bilirdi. Zaten bana kalırsa resimle şiir yaptığı gibi düz yazı yazdığında da şiir yazardı." dedi.

"Abidin_Dino">Abidin Dino Sahne Tasarımları" sergisi, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde gerçekleştirilen "Müzede Sahne" tiyatro temsil ve etkinlikleri çerçevesinde Atlı Köşk'te ziyarete açıldı.

Açılış etkinliğinde konuşan Oral, sergide hiçbir zaman sahnelenmemiş 2 oyunun Dino'ya ait sahne tasarımlarından bir seçkinin yer aldığını söyledi.

Dino ile ilgili hatıralarını dinleyicilerle paylaşan Oral, Paris'te yaşadığı yıllarda Dino ile tanışma fırsatı bulduğunu ve kendisinden çok etkilendiğini kaydetti.

- "Mutluluğun değil ama sevincin resmini yaptım"

Nazım Hikmet'in sorduğu ünlü soruyu "Siz Abidin Bey mutluluğun resmini yapabildiniz mi?" diyerek kendisinin de Abidin_Dino">Abidin Dino'ya yönelttiğini aktaran Oral, ünlü ressamın şu cevabı verdiğini aktardı:

"Mutluluğun değil ama sevincin resmini zaman zaman yaptım. Mutluluk süreklilik gerektiren bir şey, resim tarihinde pek de yapabilen olmadı. Korkunun, çirkinliğin, sefaletin, mutsuzluğun yapıldı da mutluluğun hayır. Büyük sevinçler yaşadım, evet tekrar tekrar yaşadım. Bir ömür boyu Güzin ile yaşamak mutluluğun eşiğinde yaşamak demek. Güzin olmasaydı çoktan yok olmuştum."

Sanatçının eşi Güzin Dino'nun Ankara ve Paris üniversitelerinde öğretim üyeliği yaptığını, çok sayıda çevirinin yanı sıra kendi kitaplarını da yazdığını ifade eden Oral, şunları söyledi:

"Güzin Dino benim için her şey demek dediğinde, sohbetimiz dönüp dolaşıp aşk konusuna kilitleniyordu. Abidin_Dino">Abidin Dino'nun aşk değerlendirmesi şöyleydi; aşk her yerde, hele sanatçı olunca aşk eski bir Anadolu geleneği. Anadolu hep aşkı sayıklamıştır. Biçimleri çizmek de aşktır. Halk şiirinde güzel sözcüğü tekrarlandıkça ben önceleri yapay bir tekerleme sanırdım. Oysa yaşla güzelin çarpıcı bir gerçek olduğunu anladım. Güzel bir resim, bir çiçek, bir kadın olabilir ve güzele aşık olunur."

Oral, Dino'nun sözcük seçiminin çok titiz ve başarılı olduğunu vurgulayarak, "Abidin Bey sözcükleri seçmeyi çok iyi bilirdi. Zaten bana kalırsa resimle şiir yaptığı gibi düz yazı yazdığında da şiir yazardı." değerlendirmesinde bulundu.

- "Dino sürekliliği sadece resimde gösterdi"

Abidin_Dino">Abidin Dino'nun sözcükleri de bir resim çeşidi olarak gördüğünü anlatan Oral, Dino'nun "Ama ben yazı yazmakta süreklilik göstermedim. Resimle yazı yazdım belki de film çeviremedim, piyeslerimi oynatamadım. Çünkü sürekli çaba çok önemliydi. Ben sanırım sürekliliği sadece resimde gösterdim." şu ifadelerini aktardı.

Ünlü ressamın yazarlığına ve kitaplarına da değinen Oral, "Sinan kitabını hepinize öneriyorum. Herhalde Mimar Sinan'ın eserlerini onun kadar güzel anlatan hiç olmadı. Ayasofya Ayasofya olalı hiç kimse Abidin_Dino">Abidin Dino gibi betimlemedi." diye konuştu.

Abidin_Dino">Abidin Dino'nun yazılarında büyülü bir dünya sunduğunu, her kitap ve sohbetinde bu büyülü dünyalara tarih ve coğrafyada sınır tanımayan eşsiz bir yolculuğa çıkardığını ifade eden Oral, şunları ekledi:

"Abidin_Dino">Abidin Dino'yu tanımak, yakınında olmak, sohbetinden yararlanmak eşsiz bir şans ve ayrıcalıktı benim için. Onun karşısındayken değişirdim. Bilgilenir, güzelleşir, zenginleşir, çoğalırdım. İnsanın, yaşamın ve yeryüzünün değerlerine daha çok inanırdım."

Dino'nun sahne tasarımlarına odaklanan ve eşi Güzin Dino tarafından bağışlanmasının ardından ilk kez sergilenen çizimler, ünlü ressamın Gertrude Stein için ürettiği Doktor Faustus Işıkları Yakar ve Othello sahne tasarımlarından oluşuyor.

Abidin_Dino">Abidin Dino'nun biriktirdiği çizim, metin, yazışma, belge ve fotoğraflardan oluşan Sakıp Sabancı Müzesi Abidin_Dino">Abidin Dino Arşivi'nin tamamı dijital ortama aktarılmış olup, digitalSSM projesi kapsamında internet ortamında incelenebiliyor.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 23:52
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