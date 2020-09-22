Abidin Dino hayatı kısaca | Eserleriyle adını dünyaya duyuran sanatçılar arasında yer alan Abidin Dino’nun yaşamı, eserleri merak ediliyor. Pek çok kişi internette ‘Abidin Dino kimdir?” sorusunun cevabını araştırıyor.

Abidin Dino kimdir?

Abidin Dino 23 Mart 1913'te İstanbul'da dünyaya geldi. Divân-ı Muhasebât (Bugünkü Sayıştay'ın temeli) Müdürü Resih Bey ile Saffet Hanım'ın beşinci çocuğu olan Abidin Dino'nun çocukluğu Avrupa'da geçti. Abidin Dino ve ailesi Cenevre ve Fransa'da uzun yıllar yaşadı. Aile 1925 yılında yani Abidin Dino 12-13 yaşlarındayken İstanbul'a döndü. Ailenin İstanbul'a dönüşünün ardından Abidin Dino Robert Koleji'nde eğitim almaya başladı. Ailesinin etkisiyle küçük yaşta Abidin Dino sanatın pek çok alanıyla ilgilenmeye başladı. Peş peşe anne ve babasını kaybeden Abidin Dino'nun resim sanatıyla ilgilenmesine ağabeyi şair Arif Dino destek olmuştur.

Ressam, karikatürist, yazar ve senarist olan Abidin Dino’nun eserleri dünyanın çeşitli yerlerinde sergilenmiştir.

Siyasi olaylar sebebiyle Abidin Dino 1914 yılında Çorum ardından da Adana'ya sürgüne gönderildi. Adana'da yaşadığı dönemlerde Dino, heykel sanatıyla ilgilenmeye başladı. Sürgünün ardından Abidin Dino İstanbul'a döndü. 1950 senesinde yazdığı Çingeneler filmi senaryosu yasaklandı. Abidin Dino'nun yurt dışına çıkma yasağı 1952 yılında kaldırıldı. Ardından Abidin Dino ve eşi Güzin Diken Paris'e yerleşti.

Abidin Dino, 7 Aralık 1993 senesinde 80 yaşında Paris'te yaşamını yitirdi.

Abidin Dino'nun ağabeyi Arfi Dino'dur. Ayrıca Abidin Dino Beşiktaş'ın eski kalecilerinden Sabri Dino'nun amcasıdır.

Abidin Dino eserleri

Abidin Dino’nun resimlerini merak edenler bu konunun yanıtını araştırıyor. Yörük Kadın,

Madenci, Balık Pazarı, Analık başlıca eserlerindendir.

Abidin Dino kitapları

Ressam, karikatürist, senarist Abidin Dino’nun ayrıca kitapları da bulunuyor. Abidin Dino’nun kitapları şöyle:

Kısa Hayat Öyküm

Sensiz Her şey Renksiz

Sinan - Bir Düşsel Yaşamöyküsü

Yeditepe Öyküleri

Nazım Üstüne

Gören Göz İçin Fikret Mualla

Abidin Dino Galata

Abidin Dino’nun en çok araştırılan eserleri arasında Galata Kulesi çizimi geliyor. İşte, o çizim.

Abidin Dino Mutluluğun resmi

Hepimiz hayatımız boyunca 'Mutluluğun resmi' görseliyle karşılaşmışızdır. Altı çocuklu bir ailenin tek bir yatakta uyuduğu bir aile resmi… . Ancak bu aile fertlerinin hepsinin yüzü gülüyor. Çünkü para değil sevgidir mutluluk. Anlattığımız tablonun Abidin Dino’nun olduğu söylense de bu gerçeği yansıtmıyor. Çünkü bu çizim ABD’li Ressam Dianne Dengel’e aittir. Tablonun ismi ise Evim Tatlı Evim’dir.

Nazım Hikmet, Saman Sarısı isimli şiirinin bir bölümünde Abidin Dino'ya sesleniyor. Bu şiir internetteDianne Dengel’e ait tablonun fotoğrafıyla paylaşılınca da bu esirin Dino’ya ait olduğu düşüncesi yayıldı.

Saman Sarısı şiirinde Nazım Hikmet’in Abidin Dino’ya seslendiği bölüm:

...

Mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin?

İşin kolayına kaçmadan ama

Gül yanaklı bebesini emziren

Melek yüzlü anneciğin resmini değil

Ne mavi yosunlu akvaryumda yüzen kırmızı balığın

…