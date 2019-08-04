Abi kardeşin kasa kavgasında kan aktı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2 kardeş bir birlerini öldüresiye dövdü.

Olay kırsal İsaören Mahallesi’nde meydana geldi. Kendilerine ait meyve bahçesinde meyve dolu kasaları taşıdıkları sırada iki kardeş tartıştı. Münakaşanın kavgaya dönüşmesi ile İ.Y. abisi İ.Y.’nin kavasına eline geçirdiği demir çubukla vurmaya başladı. Kanlar içerisinde kalan abi İ.Y. ise eline geçirdiği kesici bir cisim ile kardeşini kolundan yaraladı. Daha sonra sakinleşen abi kardeş kavgayı sonlandırarak olay yerinden ayrıldı.

Kavga ettikleri meyve bahçesinden köye doğru kanlar içinde yürüyen büyük kardeşi gören vatandaşlar 112 ve jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri yaralıyı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Büyük kardeşin kafasına dikiş atılırken, küçük kardeş ise jandarma tarafından acil servise getirilerek, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla alakalı tahkikat devam ediyor.