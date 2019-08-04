0553 313 94 23

Abi kardeşin kasa kavgasında kan aktı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2 kardeş bir birlerini öldüresiye dövdü.

04 Ağustos 2019 Pazar 15:38
Abi kardeşin kasa kavgasında kan aktı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2 kardeş bir birlerini öldüresiye dövdü.


Olay kırsal İsaören Mahallesi’nde meydana geldi. Kendilerine ait meyve bahçesinde meyve dolu kasaları taşıdıkları sırada iki kardeş tartıştı. Münakaşanın kavgaya dönüşmesi ile İ.Y. abisi İ.Y.’nin kavasına eline geçirdiği demir çubukla vurmaya başladı. Kanlar içerisinde kalan abi İ.Y. ise eline geçirdiği kesici bir cisim ile kardeşini kolundan yaraladı. Daha sonra sakinleşen abi kardeş kavgayı sonlandırarak olay yerinden ayrıldı.


Kavga ettikleri meyve bahçesinden köye doğru kanlar içinde yürüyen büyük kardeşi gören vatandaşlar 112 ve jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri yaralıyı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Büyük kardeşin kafasına dikiş atılırken, küçük kardeş ise jandarma tarafından acil servise getirilerek, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla alakalı tahkikat devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 15:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "6 bin 100 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğumuzu bugün 26 bin 764 kilometreye ulaştırdık."
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "6 bin 100..
    2. Voleybol: Kıtalararası Olimpiyat..
    3. Karakoyunlu Mahallesine kentsel..
    4. Selin yaraları sarılıyor
    5. Mardin’de uyuşturucu tacirleri ve..
    6. Bıçakçılar: “Çin malı bıçak almayın"
    7. Kurbanlık sığırları çatıdan vinçle..
    8. Abdülkadir Ömür'den Yusuf Yazıcı'ya..
    9. Kadınlar tarımsal üretime katkı..
    10. Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Koleraya..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
    12. Bu sabunlar kişisel bakım rutininizi..
    13. Canpolat mahalle gezilerine devam..
    14. Erdoğan, sporcu Türker'i tebrik etti
    15. Hacı Bektaş Veli Anadolu Proje Lisesi..
    16. Ağaçlık alanda korkutan yangın
    17. Quick Sigorta 9. Balıkesir Motosiklet..
    18. Belediye AK Parti'ye geçince iş..
    19. 12 gecekondu cayır cayır yandı
    20. Konya’da trafik kazası: 1 yaralı
    21. Kazakistan ABD'nin INF'den..
    22. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri..
    23. Islak zeminde virajı alamayan otomobil..
    24. Akıntıya kapılan genci arama..
    25. Bakan Soylu Hatay’da AK Parti’li..
    26. Olay öncesi 4 sayfalık manifesto..
    27. Dünya Sağlık Örgütünden Yemen'de..
    28. Mültecileri taşıyan minibüs devrildi:..
    29. Esma Esed, meme kanserini yendiğini..
    30. "Otomotivde ileriye dönük olarak..
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
    Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
    F-35’lerde dudak uçuklatan zarar! Türkiye çıkarıldı maliyet yükseldi
    F-35’lerde dudak uçuklatan zarar! Türkiye çıkarıldı maliyet yükseldi
    Çarpıcı iddia: Yeni partinin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Çarpıcı iddia: Yeni partinin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar
    Akıncı'dan Türkiye'ye şok eleştiri: Doğalgaz aramayın, Rumlar'la uzlaşın
    Akıncı'dan Türkiye'ye şok eleştiri: Doğalgaz aramayın, Rumlar'la uzlaşın