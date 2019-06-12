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"Abe'nin Tahran ziyareti İran'ın akıllı yaklaşımının bir sonucudur"

İran Meclis Başkanı Ali Laricani:"Sorun çıkaran taraf ABD'liler. Abe Şinzo'nun Tahran ziyareti İran'ın akıllı yaklaşımının bir sonucudur. Bu ziyaret sorunların çözümünde İran'ın müzakereden yana olduğunun bir göstergesidir"

12 Haziran 2019 Çarşamba 17:07
"Abe'nin Tahran ziyareti İran'ın akıllı yaklaşımının bir sonucudur"

TAHRAN (AA) - İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun Tahran ziyaretinin "İran'ın akıllı yaklaşımının" bir neticesi olduğunu söyledi.

Başkent Tahran'da düzenlenen bir anma programına katılan Laricani, burada yaptığı açıklamada Japonya Başbakanı Abe'nin İran temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bölgesel ve uluslararası konularda dost ve ilgili ülkelerle müzakerelerde bulunduklarını belirten Laricani, Japonya'nın da geçen yıllarda İran ile sürekli istişare ve ekonomik ilişki içinde olduğunu ifade etti.

Tarafların ehliyet sahibi olması ve doğru adımlar atması durumunda sorunların çözümünün de kolay olacağını söyleyen Laricani, şunları kaydetti:

"Sorun çıkaran taraf ABD'liler. Abe Şinzo'nun Tahran ziyareti İran'ın akıllı yaklaşımının bir sonucudur. Bu ziyaret sorunların çözümünde İran'ın müzakereden yana olduğunun bir göstergesidir."

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Tahran ziyaretini hatırlatan Laricani, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yarın ve cuma günü Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Rus ve Çinli yetkililerle görüşmeler yapacağını aktardı.

Laricani, İran'ın dış ilişkilerde yaptığı görüşmelerin meselelerin müzakere yoluyla çözülmesinden yana olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Japonya'dan 41 yıl aradan sonra başbakanlık seviyesinde İran'a ilk resmi ziyareti gerçekleştiren Abe, Tahran seferi öncesi ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.



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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 17:07
  1. iran
  2. Japonya Başbakanı Abe Şinzo
  3. Laricani

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