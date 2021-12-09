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Biyografi Abel Ferreira kimdir? Abel Ferreira kaç yaşında ve nerelidir?
Biyografi

Abel Ferreira kimdir? Abel Ferreira kaç yaşında ve nerelidir?

Abel Ferreira kimdir? Abel Ferreira kaç yaşında ve nerelidir? soruları Sergen Yalçın’ın Beşiktaş teknik direktörü görevniden ayrılmasından sonra Sergen Yalçın’ın yerine Abel Ferreira’nın geleceği iddia sonrası merak ediliyor. İşte Abel Ferreira hayatı, kariyeri...

Yeniakit Publisher
2021-12-09 12:08:00 - 2021-12-09 12:08:53
Abel Ferreira kimdir? Abel Ferreira kaç yaşında ve nerelidir?

Abel Fernando Moreira Ferreira 22 Aralık 1978 Penafiel Portekiz doğumlu. kısaca Abel olarak bilinen, Portekizli bir futbol menajeri ve Brezilya kulübü Palmeiras'ın şu anki baş antrenörü olan eski bir oyuncu.

Abel Fernando Moreira Ferreira, Porto Bölgesi , Penafiel'de doğdu . Memleket kulübü Penafiel'in genç kadrosunda yükseldikten sonra, Primeira Liga'daki ilk maçına çıktığı Vitória de Guimarães'e taşındı . Daha sonra 2004-05 sezonu için Braga ile anlaştı. Abel , Brezilyalı Wender'ı içeren iki yönlü bir kredi anlaşmasıyla Ocak 2006'da Sporting CP'ye transfer oldu. Hareket, 2006-07 kampanyasından önce kalıcı hale getirildi.

Pereira düzenli olarak orta saha oyuncusu olarak yer aldığı için Abel, sonraki sezonlarda hala düzenli olarak kullanıldı. 24 Ekim 2010'da Sporting adına ligdeki ilk golünü 90. dakikada Rio Ave'i evinde (1-0) mağlup ederek attı. Abel , 32 yaşındaki 2010-11 sezonunun sonunda sakatlık sorunları nedeniyle emekli oldu.

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