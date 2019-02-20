0553 313 94 23

Abe'den Trump'a kayıp Japon vatandaşları talebi

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, ABD Başkanı Donald Trump'tan, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile gelecek hafta yapacağı zirvede Kuzey Kore'nin kaçırdığı iddia edilen Japon vatandaşları sorununu da gündeme getirmesini talep etti

20 Şubat 2019 Çarşamba 20:47
Abe'den Trump'a kayıp Japon vatandaşları talebi

ANKARA (AA) - Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin gelecek hafta Vietnam'da yapılacak 2. ABD-Kuzey Kore Zirvesi'nde Kuzey Kore'nin kaçırdığı iddia edilen Japon vatandaşları sorununun da gündeme getirilmesi için ABD Başkanı Trump'tan talepte bulunduğu bildirildi.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre Abe, Tump ile yaptığı telefon görüşmesinde zirvede, nükleer silahsızlanma ve füze denemelerine son verilmesinin yanı sıra Japonya'nın 1970'li ve 1980'li yıllarda Kuzey Koreli istihbarat ajanlarının, Japon dili ve kültürü konusunda eğitim vermeleri için kaçırdığı ileri sürülen Japon vatandaşlarını ülkelerine iade edilmesinin gündeme getirilmesini talep etti.

Abe basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Trump'ın talebine olumlu yanıt verdiğini belirterek, "İkinci ABD-Kuzey Kore zirvesi öncesinde nükleer, füze ve insan kaçırma konularındaki politikalarımızın sağlam ve yakın eş güdümünü sağladık." dedi.

Trump'ın kaçırılan Japon vatandaşlarıyla ilgili sorunun zirvenin önceliklerinden biri haline getireceği konusunda kendisine söz verdiğini aktaran Abe, "Umarım görüşmeler Doğu Asya'da barış ve istikrara zemin sağlar." ifadesini kullandı.

Abe, Trump ile zirvenin ardından da bir telefon görüşmesi yapacaklarını ifade etti.

Görüşmeyle ilgili Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da Başkan Trump'ın Japon Başbakan ile yaptığı görüşmede, liderlerin "Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan tam ve nihai olarak arınması hedefine ulaşılması konusundaki kararlılıklarını vurguladıkları" belirtildi.

Japonya'nın 1970 ve 1980'lerde kaçırıldığını iddia ettiği vatandaşları, Kuzey Kore ile arasında yıllardır sorun yaratıyor. Japonya, vatandaşlarının Kuzey Kore ajanları tarafından kaçırılarak alıkonulduğuna inanıyor. Pyongyang yönetiminin, bu kişileri, Kuzey Koreli istihbaratçılara Japonca öğretmeleri ve bu görevlilere kendilerine Japon süsü vererek casusluk yapma konusunda eğitmeleri için kullandığı iddia ediliyor.

Kuzey Kore, 2002'de başkent Pyongyang'da düzenlenen bir zirve sırasında, 1970'li ve 1980'li yıllarda kaçırılan 13 Japon vatandaşının varlığını kabul etmişti. Pyongyang yönetimi, bu kişilerden 5'inin zirvenin ardından evlerine dönmesine izin vermiş, diğer 8 Japon vatandaşının ise öldüğünü ileri sürmüştü. Japonya, söz konusu 8 vatandaşın öldüğüne inanmıyor ve onların da iade edilmesini talep ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 20:47
  1. 2. ABD-Kuzey Kore Zirvesi
  2. ABD Başkanı Donald Trump
  3. Japonya Başbakanı Şinzo Abe
  4. Kuzey Kore tarafından kaçırıldığı iddia edilen Japon vatandaşları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Benfica-Galatasaray maçına doğru
    1. Benfica-Galatasaray maçına doğru
    2. İhvan'dan Mısır'daki 9 idama tepki
    3. Depremin ardından Kızılay'dan ilk..
    4. - Hakim savcı adaylığı mülakatına..
    5. İstanbul’da deprem paniği
    6. Çanakkale'deki deprem
    7. İstanbul'da korku dolu anlar! Karaya..
    8. AK Parti Edremit İlçe Başkanı istifa..
    9. Kütahya polisinden örnek davranış
    10. Uçuruma düşen keçiyi AFAD kurtardı
    11. Fatih Terim: "Oyunun kilidini bizim ne..
    12. Azez’de, rejim bombardımanına karşıtı..
    13. Çanakkale’de 5.0 büyüklüğünde deprem
    14. Bakan Akar, Yüksekova’da esnaf..
    15. Çanakkale’deki deprem Tekirdağ ve..
    16. Hatay Büyükşehir Belediyespor,..
    17. Rejim saldırısı kameralara yansıdı
    18. Kaynağı belirsiz kokudan etkilenen 10..
    19. Çanakkale'de deprem
    20. BAE, Katar'a yönelik mal sevkiyatı..
    21. AFAD, 21.23'te merkez üssü..
    22. Marmara depremi için tarih verdi:..
    23. Askeri eğitim sırasında kaza: 5 asker..
    24. Voleybol: Efeler Ligi
    25. Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 5.0..
    26. Trump'ın eski avukatı Cohen'in..
    27. Çanakkale'de deprem oldu son dakika
    28. Marmara Bölgesi'nde deprem
    29. Mansur Yavaş'a taksicilerden şok!..
    30. Marmara Bölgesi genelinde hissedilen..
    Bomba iddia: Abdullah Gül o tarihi bekliyor
    Bomba iddia: Abdullah Gül o tarihi bekliyor
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    İstanbul için son anket açıklandı!
    İstanbul için son anket açıklandı!

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı