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Abe: Türkiye'ye çok teşekkür ederim

Terör örgütü DEAŞ’ın elinde rehin olduğu tahmin edilen gazeteci Jumpei Yasuda’nın serbest kalarak Türkiye’ye ulaştığı haberini değerlendiren Japonya Başbakanı Abe, başta Türkiye ve Katar olmak üzere dayanışma gösteren ülkelere teşekkür etti.

24 Ekim 2018 Çarşamba 11:07
Abe: Türkiye'ye çok teşekkür ederim

Japon gazeteci Jumpei Yasuda, Haziran 2015’te Türkiye sınırından geçtikten sonra, Suriye’de kaybolmuştu. Kendisinden bir daha haber alınamayan Yasuda’nın Suriye’den kaçtığı ve Türkiye’ye geçtiği iddiası ortaya atılmıştı. Japonya Hükumet Genel Sekreteri Yoshihide Suga, düzenlediği basın toplantısında Yasuda’nın Türkiye’ye kaçtığına dair istihbarat aldıklarını ifade etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Japon gazeteci Jumpei Yasuda'nın serbest bırakıldığı haberini almaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Gazetecinin serbest kalması için yürütülen süreçte rol oynayan ülkelere şükran borçlu olduklarının altını çizen Başbakan Abe, başta Türkiye ve Katar olmak üzere dayanışma gösteren ülkelere teşekkürlerini iletti. Abe, gazetecinin kimlik tespitiyle ilgili olarak da, "Serbest bırakılan kişinin Bay Yasuda olup olmadığını en kısa zamanda kesin olarak doğrulamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Herkese teşekkür ederim" 

Jumpei Yasuda’nın annesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Eğer haber doğruysa, sadece çok mutluyum. Yardım eden herkese çok teşekkür ederim. Kaygıya sebebiyet verdiğim için üzgünüm" şeklinde konuştu.

Yasuda, Haziran 2015’te Türkiye sınırından geçtikten sonra, Suriye’de kaybolmuştu. 2016 yılının Mart ayında da gazetecinin yer aldığı bir video yayınlanmıştı.

KAYNAK: İHA

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 11:07
  1. Türkiye
  2. japonya
  3. suriye
  4. Katar
  5. Jumpei Yasuda
  6. DÜNYA Haberleri

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