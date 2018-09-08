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ABD'yi zor günler bekliyor

Amerikalı uzmanlar, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'un Pakistan ve Hindistan ziyareti öncesi değerlendirmede bulundu. Uzmanlara göre, Türkiye, Rusya, Çin, İran ile sorunlar yaşayan ABD'yi zor günler bekliyor.

08 Eylül 2018 Cumartesi 19:11
ABD'yi zor günler bekliyor

Pompeo ve Dunford'un ziyaretini AA muhabirine değerlendiren uzmanlar,  ABD'nin Pakistan ile ilişkilerini gözden geçirmesinin ve Hindistan ile ortaklıklar yapılmasının bir tercih değil, zorunluluk olduğunu belirtti.

ABD'NİN BÜYÜK KORKUSU

Amerikalı gazeteci Jare Van Dyk, ABD'nin Pakistan'ın Çin'in güdümüne  girmesinden korktuğunu belirterek "ABD, buna karşılık Hindistan ile yakınlaşarak  memnuniyetsizliğini göstermeye çalışıyor ancak Afganistan'dan çıkmak istedikleri  için Pakistan'a ihtiyaçları var. ABD, kendini bu konuda Pakistan'a yakın  hissediyor çünkü iki ülke Soğuk Savaş döneminde Sovyetler'e karşı iş birliği  içindeydi." diye konuştu.

Van Dyk, Hindistan'ın İran'dan petrol ve doğalgaz almasının ABD'yi  rahatsız ettiğini ancak Pakistan, Hindistan ve Çin'in, sanayilerini geliştirmek  için İran ve Rusya ile alışveriş yapmak zorunda olduklarını da sözlerine ekledi.

Güvenlik uzmanı Abdul Halik Ali de ABD'nin Pakistan ve Hindistan ile  ilgili geçmişteki duruşundan geri adım atmak zorunda kaldığını belirtti.

Hindistan'ın İran'dan petrol, Rusya'dan S-400 almasının, Pakistan ve  Çin arasındaki ekonomik koridor projesi gibi girişimlerin ABD tarafından  hoşnutsuzlukla karşılandığını anlatan Ali, "ABD, Asya'da çok yönlü kırılgan bir  yapıyla karşı karşıya. Tüm bunlara rağmen Çin'i kontrol etmek için Hindistan'a,  Afganistan'da da Pakistan'a ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Pakistan ile ilişkilerinde samimi olmadığını bildiren güvenlik  uzmanı ve emekli asker Mahmud Şah, bozuk olan ilişkilerin avantaja çevrilmesi  gerektiğini belirtti.

'DÜŞMANCA POLİTİKALAR...'

Şah, "Pakistan, Trump'ın müttefiklerine yönelik düşmanca  politikalarını avantaja çevirmeli. Halihazırda Pakistan yalnız değil. Trump,  Türkiye, Rusya, Çin, İran, Kanada ve diğer birçok ülkeyle sorun çıkardı. Artık  Pakistan,Trump'a artık yalnız olmadığını söylemeli." dedi.

ABD'nin Asya'da izole olmaya başladığını belirten Şah, "Pakistan,  Rusya ile savunma alanında birçok anlaşma imzaladı, Çin ile iyi ilişkiler içinde.  Bu durumda, özellikle de savunma alanında Pakistan'ın ABD'ye ihtiyacı yok." diye  konuştu.

Şah, ABD'nin bölgede izole olmasının Afganistan'da dezavantajları  olacağına işaret etti.

Hintli uzmanlar da ABD'nin ilişkileri düzeltmeye ihtiyacı olduğunu  belirten açıklamalar yaptı.

Güvenlik uzmanı ve emekli general Deepankar Banerji, ABD'nin,  Hindistan'ın İran ve Rusya ile ilişkilerini de göz önünde bulundurarak  ilişkilerini düzeltmesi gerektiğini vurgulayarak, "Washington'ın yaptırım  uyguladığı ülkelerle Hindistan'ın ilişki içinde olması ABD'yi mutlu etmiyor ancak  burada şunu sormak lazım: Bölgede Tahran ve Moskova'dan başka alternatif var mı?"  ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 19:11
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