ABD'yi yöneten sapık inanç! Cennete gitmek için insanlığın yok edilmesi gerektiğine inanıyorlar

Geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray’da gerçekleşen bu toplandı, ABD’yi bir virüs gibi saran evanjelizmin dünyaya ilanı oldu.

Süper güç olarak adlandırılan Amerika, artık cennete gitmek için insanlığı yok etmek gerektiğine inanan NEO-CON evanjelistler tarafından yönetiliyor. Bir tweet ile tüm piyasaları altüst edebilecek roldeki Amerika Başkanı Trump ve yardımcısı Mike Pence’in bu sapık mezhebin fanatik bağımlıları olması insanlığı tehdit ediyor.