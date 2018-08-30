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ABD'yi yöneten sapık inanç! Cennete gitmek için insanlığın yok edilmesi gerektiğine inanıyorlar

Bir tweet ile tüm piyasaları altüst edebilecek roldeki Amerika Başkanı Trump ve yardımcısı Mike Pence’in bu sapık mezhebin fanatik bağımlıları olması insanlığı tehdit ediyor.

30 Ağustos 2018 Perşembe 13:35

Geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray’da gerçekleşen bu toplandı, ABD’yi bir virüs gibi saran evanjelizmin dünyaya ilanı oldu.

Süper güç olarak adlandırılan Amerika, artık cennete gitmek için insanlığı yok etmek gerektiğine inanan NEO-CON evanjelistler tarafından yönetiliyor. Bir tweet ile tüm piyasaları altüst edebilecek roldeki Amerika Başkanı Trump ve yardımcısı Mike Pence’in bu sapık mezhebin fanatik bağımlıları olması insanlığı tehdit ediyor.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 13:35
  1. ABD
  2. Evanjelizm

YORUM YAZ

  • TRABINOTRABINO2 sa önce
    DEMEK OLUYOR.KI TRUMP VE PENCE SIYONISTLERININANCLARICENETTE GITMEK ICIN INSANLARIN YOK OLMASI GEREKIYORMUSMADEM ÖYLE ÖNCE TRUMP VE PENCEDEN BASLAMAK LAZIM .
  • BAL-KESBAL-KES2 sa önce
    bunların sonu sadom ve gamora gibi helak olmak....
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş2 sa önce
    zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri piçleridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge piçi abd.
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