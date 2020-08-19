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Okur Postası ABD’yi ve Joe Biden’ı protesto ediyorum
Okur Postası

ABD’yi ve Joe Biden’ı protesto ediyorum

Gazetemiz okurlarından Akın Akyol, "ABD’yi ve Joe Biden’ı protesto ediyorum" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 10:36:00 - 2020-08-19 10:37:08
ABD’yi ve Joe Biden’ı protesto ediyorum

Türkiye’deki muhalefeti destekleyip Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan ve AK Parti’yi devirmeyi ilan, ifşa ve itiraf eden ABD başkan adayı Joe Biden’a ve Ülkesi Emperyalist ABD’yi protestoya davet ediyorum. Başkan adayı Joe Biden’ın Aralık 2019 ayındaki beyanatının bugün servis edilmesine milli Basın-Yayın Medya organlarımızın o günden bugüne ses çıkarmamalarını da anlayamıyorum.  Protesto lafta kalmayıp fiili yapılmalıdır. Göstermelik kuru gürültü, şova yönelik hareketler protesto değildir. Joe Biden’ın ifşa ve itirafları sadece AK Parti ve cumhurbaşkanımıza yönelik değildir. Bana göre en büyük hakaret CHP ve diğer muhalefet partilerine yapılmıştır. 

ABD başkan adayı Joe Biden ve ABD Devleti ve zihniyeti Türk milletinin iradesini yok saymıştır. Ülkemize sömürge, koloni, uydu devlet, 51. eyalet muamelesi yapmıştır.  ABD, Türkiye’yi Ecevit’in başbakanlığı zamanındaki devlet, Suudi Arabistan, BAE veya Bahreyn zannetmektedir.  ABD, CHP ve diğer muhalefet partilerini oyuncağı gibi görmektedir.

Başkan adayı Joe Biden ve ABD yönetimine anlayacağın lisanda cevap verilmelidir. Türkiye’nin büyük devlet olduğu, bölgesinde söz sahibi olan, sözüne itibar edilmesi gereken bir ülke olduğu, üzerinde Kumar oynanacak bir ülke olmadığı, 27 Mayıs’ların, 12 Mart’ların, 12 Eylül’lerin, 28 Şubat’ların mazide kaldığı, 15 Temmuz 2016’ların ise halen yürürlükte olduğu haykırılmalıdır. 

ABD’ye ve Biden’a hak ettiği cevap verilmelidir. Türkiye devletinin arkasında canını her zaman feda etmeye hazır 83 milyon vatan evladı olduğu unutulmamalıdır. Dünyada en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü ve en çok ölümün olduğu ABD’den Türkiye’ye gelecek olanlara 14 günlük Karantina tedbirleri uygulanmalıdır. ABD vatandaşlarına ve Joe Biden’a vize uygulaması başlatılmalıdır, vize şartları zorlaştırılmalıdır. ABD mallarına ambargo uygulanmalıdır, ek vergiler konulmalıdır. ABD ile kültürel, askeri, turistik, sosyal ilişkiler asgariye indirilmelidir. ABD mallarının alınıp satılmaması için kampanyalar düzenlenmeli, okullar arası öğrenci değişimi, eğitim ve lisan öğrenimi için ABD’ye öğrenci gönderilmesinden vazgeçilmelidir. ABD menşeli silah, araç, gereç ve mühimmatların yerli ve milli üretimine öncelik verilmeli, ABD’den bağımsız ve bağlantısız savunma sistemine geçilmelidir.

Son olarak ABD ve Joe Biden aleyhinde yapılacak protestoların etkili ve kalıcı olmasını sağlamak için sokak köpeklerine Biden ismi verilmelidir.

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