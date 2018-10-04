ABD'yi tedirgin eden olayın faili yakalandı

ABD polisi, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’a risin adı verilen zehirli madde içeren mektubu gönderen şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Yetkililer, şüpheli William Clyde Allen’ı ABD’nin batısındaki Utah eyaletinde yakalarken, KSL televizyonu Allen’ın cinayet ile suçlanabileceğini aktardı.

Savunma Bakanlığı’nın posta bölümüne Pazartesi günü ulaşan şüpheli iki mektup, Savunma Bakanı Jim Mattis’e ve ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral John Richardson’a gönderilmişti. Yapılan testlerde, zarflarda risin adı verilen zehirli maddeye rastlanmıştı.

Pentagon Sözcüsü Dana White konuya dair yaptığı açıklamada, “Yaptığımız ön analizlere göre, bu madde risin üretilen keneotu bitkisinin tohumuydu” diyerek araştırmanın devam ettiğini bildirdi.

Beyaz Saray'a girmedi

Diğer taraftan, ABD Gizli Servisi, Trump’a yönelik ‘şüpheli bir paketin’ izlendiği bilgisini vererek, paketin kesinlikle Beyaz Saray’a girmediğini aktardı.

Keneotu bitkisinin tohumundan elde edilen risin zehirinin, çok küçük dozlarda yutulması, solunması veya enjekte edilmesi ölümle sonuçlanırken, siyanürden yaklaşık 6 bin kat daha ölümcül olduğu biliniyor.