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ABD'yi sarsan olay! Mülteci çocuklara...

ABD'nin Idoho eyaletinde, daha önce şiddet uygulamaktan sabıka kaydı bulunan ABD'li Timmy Earl Kinner, doğum gününü kutlamak için toplanan mülteci çocuklara bıçakla saldırdı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 08:23
ABD'yi sarsan olay! Mülteci çocuklara...

ABD'nin Idaho eyaletinde Suriye, Irak ve Etiyopya'dan Boise kentine yerleştirilen ve 3 yaşındaki çocuklardan birinin doğum gününü kutlamak için bir araya gelen mültecilere yönelik bıçaklı saldırıda 9 kişi yaralandı.

ABD'nin Idoho eyaletinde 6'sı çocuk 9 mülteciye bıçaklı saldırı düzenlendi.   Boise Polis Şefi William Bones, Suriye, Irak ve Etiyopya'dan kente yerleştirilen ve 3 yaşındaki bir çocuğun doğum gününü kutlamak için bir araya gelen mültecilere yönelik bıçaklı saldırıda 9 kişinin yaralandığını söyledi.

Saldırganın girdiği evdeki 9 kişiyi de bıçaklayarak yaraladığını belirten Bones, saldırıya uğrayanlar arasında 3, 4, 6, 8 ve 12 yaşında çocukların da bulunduğu ifade etti.

9 MÜLTECİDEN 4'NÜN DURUMU CİDDİ

Bones, hastaneye kaldırılan 9 mülteciden 4'nün durumun ciddi olduğunu aktararak,  saldırganın ise göz altına alındığını ifade etti.

Polis, saldırganın aynı binada yaşayan ve daha önce şiddet uygulamaktan sabıka kaydı bulunan 30 yaşındaki ABD'li Timmy Earl Kinner olduğunu açıkladı.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 08:23
  1. ABD
  2. doğum günü
  3. mülteci çocuklar

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