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"ABD'yi Mıng için Kanada’ya iade talebinde bulunmamaya çağırıyoruz"

Çin Dışişleri Bakanlığı:- "(Huawei’nin Mali İşler Direktörü Mıng Vancou'nun Kanada'da gözaltına alınması) ABD’yi hatasını düzeltmeye ve Kanada’ya resmi iade talebinde bulunmamaya çağırıyoruz"

22 Ocak 2019 Salı 14:06
"ABD'yi Mıng için Kanada’ya iade talebinde bulunmamaya çağırıyoruz"

PEKİN (AA) - Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, Huawei’nin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun Kanada'da gözaltına alınmasını eleştirerek, “ABD’yi hatasını düzeltmeye ve Kanada’ya resmi iade talebinde bulunmamaya çağırıyoruz.” dedi.

Bakanlık Sözcüsü Hua, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında Mıng vakasının sıradan bir adli vaka olmadığını belirtti.

ABD ve Kanada'nın suçluların iadesi anlaşmasını istismar ettiğini savunan Hua, bu durumun Çin vatandaşlarının kişisel güvenlik, yasal hak ve çıkarlarını ihlali anlamına geldiğini dile getirdi.

Kanada’nın Mıng’ı bir an önce serbest bırakmasını talep ettiklerini kaydeden Hua, “ABD’yi hatasını düzeltmeye ve Kanada’ya resmi iade talebinde bulunmamaya çağırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sözcü Hua, ABD’nin Huawei’ye yönelik eylemlerinin açıkça Çin’in yüksek teknoloji şirketine "baskı hareketi" olduğunu söyledi.

- "Çin’in egemenlik ve iç işlerine müdahale"

Öte yandan Sözcü Hua, Çin’de gözaltında bulunan Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig ve iş adamı Michael Spavor’un serbest bırakılması taleplerinin "Çin’in egemenlik ve iç işlerine müdahale olduğunu" savundu.

Çinli teknoloji devi Huawei'nin sahibi Rın Cıngfey'in kızı ve şirketin CFO'su Mıng, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık 2018'de Kanada'nın Vancouver kentinde tutuklanmıştı.

Kanada mahkemesi, 10 milyon Kanada doları kefaletle Ming'in şartlı salıverilmesine hükmetmişti.

Kanada’nın Washington Büyükelçisi David MacNaughton, dün bir gazeteye yaptığı açıklamada, ABD’nin Huawei CFO’su Mıng'ın iadesi için resmi talepte bulunacağını bildirmişti.

Çin mahkemesi de Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig ile girişimci iş adamı Michael Spavor'u, Çin'in ulusal güvenliğini tehlikeye atan faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle tutuklamıştı.

Çin ayrıca, uyuşturucu kaçakçılığı davasından bir başka Kanada vatandaşı Robert Schellenberg'i yeniden yargılayarak idama mahkum etmişti.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 14:06
  1. ABD
  2. Çin
  3. Huawei
  4. Kanada
  5. Mıng Vancou

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