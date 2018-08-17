ABD'yi korkutan rapor! Çin savaş hazırlıklarına başladı

Amerikan Savunma Bakanlığı (Pentagon), Çin'in Pasifik Okyanusu'nda muhtemelen "ABD ve müttefiklerine ait hedefleri vurmaya yönelik" tatbikatlar yaptığı uyarısında bulundu. Çin'den henüz raporla ilgili bir açıklama yapılmadı.

ÇİN ASKERİ KAPASİTESİNİ ARTTIRIYOR

Pentagon, Amerikan Kongresi'ne sunduğu yıllık raporda, Çin'in askeri kapasitesini artırdığına dikkat çekti. Bakanlığa göre, Çin'in bombardıman uçakları artık daha geniş alanlarda faaliyet gösterebiliyor. Çin'in, halen ABD'nin üçte biri büyüklüğündeki 190 milyar dolarlık savunma bütçesi de 10 yıl içinde 240 milyar dolara çıkabilir.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ GERGİNLİK SEBEPLERİ

ABD, Çin'in Pasifik bölgesinde giderek artan gücü ve etkisinden kaygılanıyor. Egemenlik haklarının tartışmalı olduğu Güney Çin Denizi bukonuda en kritik bölgelerden biri olma özelliğini taşıyor.ABD uçakları düzenli olarak Güney Çin Denizi üzerinde uçuş yapmayı deneyerek hava sahasının serbest olduğu iddiasını canlı tutuyor.

Çin ise bölgedeki adalar ve mercan kayalıkları üzerindeki askeri tesislerini güçlendirmeye çalıştığı izlenimini veriyor. Tatbikatlar sırasında bunlardan bazılarına savaş uçakları indirdiği de biliniyor.

TAYVAN GERGİNLİĞİ

Pentagon raporunda, Çin'in Tayvan'ı zorla ülkeye katma planları üzerinde çalışıyor olabileceği uyarısı da yapıldı. ABD, Çin'e bir jest olarak 1979 yılında Tayvan ile resmi ilişkilerini kesti. Ancak Washington'un hala Tayvan'la yakın politik ve askeri bağlarını koruyor olması Pekin'i rahatsız ediyor.

TİCARET SAVAŞLARI

ABD ve Çin son dönemde ayrıca, ürettikleri ürünlere karşılıklı gümrük vergileri getirmişlerdi. Başlatılan ticaret savaşı iki ülke ilişkilerini kritik bir seviyeye çıkarmıştı.