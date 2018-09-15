ABD'yi kasırga vurdu! Bilanço ağırlaşıyor
Amerika Birleşik Devletleri'nde etkili olan Florence Kasırgası'nda biri bebek olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti.15 Eylül 2018 Cumartesi 18:43
Florence Kasırgası Güney Carolina üzerinde etkili olurken, kasırganın asıl yağmur etkisinin Kuzey Carolina’da ağır yağışlara yol açtığı, birkaç gün daha bazı bölgelerde sellere yol açacağı kaydedildi.
Güney Carolina’da suların yükselmesiyle Myrle plajı yakınlarındaki Conway bölgesinde 3 gün daha büyük sellerin oluşmasının beklendiği belirtildi.
Cuma günü Kuzey Carolina kıyılarına ulaşan Florence Kasırgası, bölgede ve Güney Carolina’da 950 bin kişiyi elektriksiz bıraktı.
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