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ABD'yi karıştıran makaleyle ilgili yeni gelişme

Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'ı hedef alan makale hakkında Mike Pence önemli açıklamalarda bulundu. Pence, söz konusu makaleyi kendi ekibinden kimsenin yazmadığını belirtti.

09 Eylül 2018 Pazar 20:10
ABD'yi karıştıran makaleyle ilgili yeni gelişme

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alan New York Times (NYT) gazetesindeki isimsiz makaleyi kendi ekibinden kimsenin yazmadığından kesin olarak emin olduğunu belirtti.

Amerikan CBS kanalında yayınlanan "Face The Nation" adlı programa konuk olan Pence, NYT'deki isimsiz makaleyle ilgili soruları yanıtladı.

Pence, "Açık olayım: Başkan Yardımcısının ekibinden hiç kimsenin bu isimsiz makaleye karışmadığından yüzde yüz eminim. Kendi ekibimi tanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"TRUMP GÖREVDEN ALINSIN TARTIŞMASI HİÇ OLMAMIŞ"

Öte yandan Pence, NYT'deki isimsiz makalede Trump'ın görevden alınıp alınmamasının Beyaz Saray'da görüşüldüğü iddiasına da yanıt verdi.

Böyle bir tartışmanın hiç yapılmadığını ve kendisinin buna katılmadığını ifade eden Pence, "Hayır. Asla. Neden katılayım ki?" dedi.

"YALAN MAKİNESİ TESTİNE GİRERİM"

Pence ayrıca, eğer gerekirse konuyla ilgili "yalan makinesi" testine gönüllü olarak gireceğini ve bu konuda kendinden emin olduğunu da sözlerine ekledi.

ABD'de NYT gazetesinin "Trump Yönetimi İçindeki Direnişin Bir Parçasıyım" başlıklı isimsiz makaleyi basması Donald Trump yönetiminin sert tepkisini çekmişti.

Makalenin ardından Beyaz Saray'da bu yazının kim tarafından yazılmış olabileceği tartışılırken, Başkan Yardımcısı Mike Pence, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Savunma Bakanı James Mattis ve Trump'ın Özel Kalem Müdürü John Kelly gibi Trump'a yakın birçok isim, makaleyi sert şekilde eleştirmiş ve metnin kendileri tarafından yazılmadığını savunan açıklamalar yapmıştı.

 

 

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 20:10
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