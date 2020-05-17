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Korona Virüs

ABD’yi karıştıran iddia! Türk vatandaşı geç tanı konulduğu için koronavirüsten yaşamını yitirdi

ABD’de yıllardır restoran işleten bir Türk vatandaşının annesinin geç tanı konulduğu için koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 08:19:00 -
ABD’yi karıştıran iddia! Türk vatandaşı geç tanı konulduğu için koronavirüsten yaşamını yitirdi

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Türk vatandaşının doğru tanı konulmakta geç kalındığı için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Üçüncü test sonucunda sonuç pozitif çıktı

New York’ta yıllardır restoran işleten, 74 yaşındaki annesi Kıymet Doğan'ı kaybeden Ali Rıza Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, annesinin ilk iki Kovid-19 testinin negatif çıktığını belirterek, "İki hafta sonra üçüncü test sonucunda Kovid-19 teşhisi konulmuştu. Yanlış tanı dolayısıyla doğru tedavinin uygulanmasında çok geç kalındı." diye konuştu.

1 ay tedavi gördü

Türk toplumu arasında ''Ali Baba'' diye tanınan iş adamı Doğan'ın Hackensack Hastanesinde bir ay süren tedaviye rağmen yaşamını yitiren annesi Kıymet Doğan'ın cenazesi, aile arasında yapılacak merasimden sonra New Jersey’de defnedilecek.

24 vatandaşımız hayatını kaybetti

Salgın nedeniyle ABD'de şimdiye kadar hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının en az 24 olduğu tahmin ediliyor.

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