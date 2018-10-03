ABD’yi nasıl dolandırdıkları ortaya çıktı

ABD’de Türkiye’ye kaçmak üzereyken FBI tarafından tutuklanan ve 2 yıl önce Borajet’i satın alan SBK Holding’in finansörü olduğu iddia edilen Ermeni asıllı Türk vatandaşı Lev Aslan Dermen (Levon Termendzhyan) ile ortakları Jacop ve Isaiah Kingston kardeşlerin Amerikan maliyesini nasıl 511 milyon dolar dolandırıp bu paraları Türkiye’ye aktardıkları ortaya çıktı.

ABD’nin Utah eyaleti Salt Lake City şehrinde bugün hâkim karşısına çıkacak olan Dermen ve ortaklarının kefaletle serbest yargılanma dilekçelerine başsavcılığın verdiği 36 sayfalık itiraz dilekçesinde sanıkların uyguladığı yöntemin detayları gözler önüne serildi. Dermen ve Kingston kardeşler savcının itiraz dilekçesine göre Arkansas ve Florida’dan aldıkları biyodizeli (B99) önce gemiyle Orta Amerika ülkesi Panama’nın Atlantik okyanusu sahilinde bir limana taşıdılar. Buradan ise TIR’larla Panama’nın Pasifik sahilindeki gemilere taşıyıp burada yeniden gemiye yükleyerek ABD’nin batı sahilindeki Los Angeles limanına taşıdılar. Bu aşamada “ayçiçek yağı” diye gösterdikleri gerçekte B99’u limandaki tanklara yükleyip, burada önce “saf biyodizele” (B100), daha sonra ise “petro dizel yakıt” ile karıştırarak B99 üretmiş gibi gösterdiler. Gerçekte Florida’dan yola çıkıp Panama’yı geçtikten sonra California’ya gelen ürün aynı üründü.

Dermen ve Kingston kardeşler, bu sahte yeniden sertifikalama sayesinde ABD maliyesinin yenilenebilir enerji programı kapsamındaki, petro dizeli B100 ile karıştırarak B99 yani biyodizel üretenlere verdiği her bir galon karşılığı 1 dolar kredi karşılığı, toplam 511 milyon dolar ödeme aldılar.

Yalısı delil oldu

Başsavcı John W. Huber’in sunduğu dilekçede Dermen’in avukatlarının sunduğu 25 milyon dolar kefalet ücreti ve elektronik kelepçe sayesinde serbest yargılanma talebine itirazda bulundu. Başsavcı Huber, Los Angeles’ta ilk tutuklandığında çıkarıldığı mahkemenin hakimi Gail Standish’in yurtdışında çok fazla mal varlığı olduğu ve daha önceki bir davasında İstanbul’da oturduğunu ifade edip, o duruşmada ifade vermeye gelmeyişini gerekçe göstererek kefaleti reddettiğini hatırlattı. Sanık Dermen’in Utah’ta bugün görülecek olan kefalet duruşması öncesinde, serbest bırakılması halinde kaçma riski bulunduğunu iddia eden başsavcı Huber, Dermen’in İstanbul boğazındaki yalısını ve yatının fotoğraflarını da sundu.

Dermen’in daha önce ABD ile Türkiye arasında seyahat etmek için kullandığı birçok özel jeti bulunduğu iddia edilen dilekçede iddianamedeki suçlardan hüküm giymesi halinde karşılaşabileceği potansiyel ömür cezası ışığında, Dermen’in net bir şekilde kaçacağının açık olduğunun kanıtlandığı da belirtildi. Başsavcı Huber, Dermen’in Türkiye’de bir ev ve yat sahibi olmanın yanı sıra burada önemli yatırımları olduğunu, Jacob Kingston ve bir Türk ortağı ile birlikte SBK Holding A.Ş. adıyla Türkiye’de bir yatırım fonu kurduğuna dikkat çekti. Başsavcı son olarak, Dermen’in SBK-Türkiye tarafından satın alınan hava yolu şirketi Bora Jet’e ait olmak üzere çok sayıda özel jetinin kaçabilmesi için hazır olduğunu belirterek uçaklardan birinin fotoğrafını delil olarak gösterdi.

(Hürriyet)