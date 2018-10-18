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ABD'yi bekleyen büyük tehlike! 3 bin kişi geliyorlar

Orta Amerika'nın en fakir ülkelerinden biri olan Honduras'ta halk ABD'ye doğru yürüyor. Şiddetten kaçmak amacıyla yola çıkanların sayısı 3 bini geçti.

18 Ekim 2018 Perşembe 15:09
ABD'yi bekleyen büyük tehlike! 3 bin kişi geliyorlar

AMerika Kıtası'nın fakir ülkelerinden Honduras’tan yola çıkan 3 bin kişilik göçmen karavanı ABD’ye doğru ilerlemeye devam ediyor.

Orta Amerika’nın fakir ülkelerinden biri olan Honduras’tan 14 Ekim’de yola çıkan göçmen karavanı, ABD’ye doğru ilerlemeye devam ediyor. Şiddetten kaçmak ve daha iyi bir yaşam kalitesine sahip olmak için 3 binden fazla Honduraslı ülkesini terk etti.

Honduras lideri Juan Orlando Hernndez, göçmen karavanının ülkeyi istikrarsızlaştırmak için siyasi nedenler güttüğünü iddia etti. Ancak, seferberliğe katılan yoksul insanlar, ülkelerine geri dönmeyeceklerini, çünkü hükümetlerinden hiçbir zaman yardım almadıklarını ifade etti.

Halkın yüzde 66'sı yoksul

Ayrıca göçmenler yaptıkları açıklamada, bir sonraki duraklarının Meksika'da kendilerine çalışma şansı verilmesini isteyeceklerini söyledi. Araçların dingillerinde yolculuk yapan göçmenler, tek isteklerinin daha iyi bir yaşam olduğunun altını çizdi.

Özgürlük ve Yeniden İnşa Partisi lideri Gilberto Ros, "Honduras 2009'da yaşanan darbeden sonra oldukça yüksek bir toplumsal çatışmaya sahip. Bu darbe Latin Amerika’da demokrasinin artmasını engellemek için yapıldı" iddiasında bulundu.

Honduras’ta 2017’nin Kasım ayından bu yana 40’tan fazla siyasi mahkum öldürüldü. Dünya Bankasının verilerine göre Honduras’ta halkın yüzde 66’sı yoksul.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 15:09
  1. Honduras
  2. ABD

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