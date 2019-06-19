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ABD'ye "Venezuela'daki siyasi başarısızlığını kabul etme" çağrısı

CATO Enstitüsü Savunma ve Dış Politika Uzmanı Ted Galen Carpenter, ABD yönetiminin, Venezuela'da izlediği siyasetin başarısız olduğunu kabul etmesi gerektiğini belirtti

19 Haziran 2019 Çarşamba 23:44
ABD'ye "Venezuela'daki siyasi başarısızlığını kabul etme" çağrısı

ANKARA (AA) - CATO Enstitüsü Savunma ve Dış Politika Uzmanı Ted Galen Carpenter, ABD'li yetkililerin, Venezuela'da izledikleri politikaların başarısız olduğunu kabul etme konusunda isteksiz olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Carpenter, "Real Clear World" internet sitesinde kaleme aldığı makalede, ABD yönetimine, Venezuela'daki siyasi başarısızlığını kabul etmesi ve "yanlış bir hesaplama yaptığını ve başarısız bir girişimi sonlandırması gerektiğini" kabul etme çağrısı yaptı.

Siyasi başarısızlıkla karşı karşıya olan herhangi bir hükümetin, her zaman kayıpları azaltmaktan ziyade yükseltmeye meyilli olduğu yorumunu yapan Ted Galen Carpenter, ABD'nin, somut bir başarı olmamasına rağmen operasyonların genişletilmesi konusunda ısrar ettiği Vietnam ve Afganistan savaşları örneğine dikkati çekerek, Trump yönetiminin de "bu yoldan gitmeyi düşünüyor gibi göründüğünü" belirtti.

Yükselişin "tipik olarak küçük kayıpları büyük kayıplara dönüştürdüğünü" vurgulayan Carpenter, "temelde kusurlu bir politika"nın peşinden gitmek için hayatlara ve fonlara yatırım yapılmasına ilişkin eleştirisini ifade etti.

Donald Trump yönetiminin "Venezuela'da bir askeri müdahale girişimini ortadan kaldırarak ve ekonomik yaptırımları hafifleterek" hala bir felaketi engelleyebileceğini belirten Ted Galen Carpenter, zira bu şekilde "halihazırda büyük acılar çeken sıradan Venezuelalıların gereksiz yere mağdur edileceğini" kaydetti.

- Müttefikler ilgisini kaybetti

Carpenter, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro'yu devirme kampanyasını destekleyen Latin Amerikalı müttefiklerin bile "bu bahislerini beklemeye aldığı" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin, Venezuela'da muhalif Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin geçici devlet başkanı olarak tanımasına olan ilginin azaldığına işaret eden Ted Galen Carpenter, Maduro'nun "tüm noksanlarına karşın" ordunun kesintisiz desteğini aldığını savundu.

CATO uzmanı Carpenter, ABD'li yetkililere, ABD güçlerinin ilk zamanlarda başarılı olduğu ancak ülkedeki uzun bir direnişin uzun vadede somut fayda sağlamadığı "acı Irak deneyiminin" tekrarlanmasına karşı tavsiyede bulundu.

- Venezuela'daki gelişmeler

Yılbaşından bu yana büyük siyasi kriz içinde olan Venezuela'da muhalefet, 30 Nisan'da günün ilk saatlerinde askeri ve sivil darbe girişiminde bulunmuş ve başarısız olmuştu.

Muhalif lider Juan Guaido ve ev hapsini ihlal ederek La Carlota Hava Üssü'nün karşısındaki Altamira Köprüsü üzerine gelen muhalif lider Leopoldo Lopez, bir grup askerle Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek istemiş ve halkı sokağa çağırmıştı. Muhalifler bu çağrı üzerine birçok kentte sokağa çıkmış, protestolar daha sonra özellikle Caracas'taki La Carlota etrafında şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda, Lopez önce Şili, ardından da İspanya Büyükelçiliğine kaçmış, Guaido ise yayımladığı video mesajla halkı yeniden sokağa çağırmıştı.

Juan Guaido, 23 Ocak'ta kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş, başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 23:44
  1. CATO Enstitüsü Savunma ve Dış Politika Uzmanı Ted Galen Carpenter
  2. Venezuela

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