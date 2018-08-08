ABD'ye tokat gibi cevap: Bizim sınırlarımız cetvelle çizilmedi

ABD ile yaşanan papaz krizi ve devamında Newsweek dergisinde çıkan Türkiye düşmanı yazıya, ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen manifesto niteliğinde sözlerle tepki gösterdi. Habertürk televizyonundaki açık oturumda değerlendirmelerde bulunan Ersan Şen, Türkiye’nin İran ile birlikte ABD ve İsrail’in kadrajında olduğunu, Erdoğan üzerinden 81 milyonun hedef alındığını vurguladı.

Şen konuya ilişkin şunları söyledi:

ÇOK DÜŞMANCA BİR MAKALE

"Biz artık İran ile birlikte ABD ve İsrail’in kadrajına girmiş durumdayız. Bunu görmemek için enayi olmak lazım. Dikkat edin bu mesele Sayın Erdoğan meselesi değil. Ben biraz daha farklı düşünüyorum. Sayın Erdoğan üzerinden hedef alınan Türkiye Cumhuriyeti devletidir. 81 milyondur. Mesele sayın Erdoğan meselesi değil. Newsweek dergisindeki makalenin her satırını çevirttim. Çok düşmanca, önyargılı yazılmış. Kürt meselesi üzerine yıkılıyor. Terör devleti haline getirildiği söyleniyor ama Sayın Erdoğan imajı üzerinden."

EMPERYALİZMİN HATAYA DÜŞTÜĞÜ NOKTA

Newsweek’in makalesinde darbe değil dış müdahaleye yönelik bir çağrı olduğuna dikkat çeken Ersan Şen, meydan okuyarak "Bizi başka devletlerle karıştırmasınlar" dedi.

Şen, "Ben bir tehlikeye daha işaret ettim. Bence darbe değil onun söylediği. Esasında dış müdahaleyi ve içerde olabilecek kaotik ortamı destekleyici bir yazı o. Buradaki ana mesele şu: Bakın Libya’da da aynısı oldu. Suriye’de de aynısı oldu. Irak’ta da aynısı oldu. Bugün İran’da da aynısı oluyor. Belli kişileri süjelerin üzerinden düşmanlaştırmak. "Demokrasi katilleri bunlar. Hukuk katilleri bunlar. Bunlardan kurtulmanız gerekiyor" diyorlar. Emperyalist güçlerin müdahale mantıkları, dış dünyada, kamuoyunda oluşturdukları belli figürler üzerinden düşmanlaştırmadır. Ama emperyalizmin hataya düştüğü bir husus var. Bu ülke, Türkiye Cumhuriyet’inin kuruluş felsefesi, cumhuriyetin niteliklerine baktığınızda bizim sınırlarımız cetvelle çizilmedi, bu milletin adı Türk milleti. Bizi Araplarla karıştırmasınlar. Bizi başka memleketlerle karıştırmasınlar" ifadelerini kullandı.

GELECEKLERİ OLACAKSA GÖRECEKLERİ DE OLACAK

Prof. Dr Ersan Şen sözlerini şöyle noktaladı:

"Muratları vardır, hedefleri vardır, silah güçleri vardır. Ümit ederim bu beklediğimiz aşamalardaki o tehlikeli zihniyetlerini, kaleme aldıkları yazıdakileri uygulamaya dökme gibi bir yanlışın içine düşmezler. Ama gelecekleri olacaksa görecekleri de mutlaka olacaktır. O makaleyi ben ciddiye almıyorum. O benim için çöptür."