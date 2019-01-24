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Lübnan Komünist Partisi ABD'yi kınadı, Maduro'ya destek verdi

Lübnan Komünist Partisi, "ABD'nin, Venezuela'nın güven ve istikrarına yönelik girişimlerini" kınadı, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek mesajı verdi.

24 Ocak 2019 Perşembe 16:51
Lübnan Komünist Partisi ABD'yi kınadı, Maduro'ya destek verdi

Lübnan Komünist Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Halkın demokratik iradesiyle seçilmiş rejimi değiştirmek amacıyla farklı yöntemler kullanarak Venezuela'nın güven ve istikrarını bozmaya yönelik ABD girişimlerini kınıyoruz." denildi.

"Ülkede iç savaşa çağrıdır"

Açıklamada, "Venezuela'da birkaç ay önce de başarısız askeri darbeye destek veren Washington'un, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun rakibi olarak seçimlerde aday bile olamayan Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıması, ülkede iç savaşa çağrıdır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ABD'nin Venezuela'da kontrolü ele geçirme ve zenginliklerini çalma hedefiyle yönetimi değiştirmeye çalıştığı kaydedildi.

Lübnan Komünist Partisi'nin, Venezuela halkı ve Maduro liderliğindeki yönetimle dayanışma içerisinde olduğu vurgulanan açıklamada, ABD'nin kendi ekonomik ve siyasi krizlerini başka halklar üzerinden aşmaya çalıştığı ifade edildi.

Olay

Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı ve muhalefet lideri Juan Guaido, Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetini tanımadıklarını belirterek, kendisini "geçici başkan" ilan etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamada, Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını duyurmuştu. Bunun üzerine bazı ülkeler ABD ile aynı yönde karar alırken, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkeler ise bu karara tepki göstermişti.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 16:51
  1. Juan Guaido
  2. Nicolas Maduro
  3. Lübnan Komünist Partisi

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