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ABD'ye, "Suudi-BAE koalisyonundan" askeri desteğini çekmesi çağrısı

Yemen'de faaliyet gösteren 5 uluslararası insani yardım kuruluşunun açıklamasından:-"Yemen'deki milyonlarca sivilin hayatının kurtarılması için ABD'ye, Suudi Arabistan ile BAE'ye yaptığı askeri desteği durdurmaya çağırıyoruz"

26 Kasım 2018 Pazartesi 15:10
ABD'ye, "Suudi-BAE koalisyonundan" askeri desteğini çekmesi çağrısı

SANA (AA) - Yemen'de faaliyet gösteren uluslararası insani yardım kuruluşları, ABD'ye, Yemen'de milyonlarca kişinin hayatının kurtarılması için Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) askeri desteğini çekmesi çağrısı yaptı.

İngiltere merkezli yardım kuruluşlarından Oxfam ve Çocukları Kurtarın (Save the Children) kuruluşları, Uluslararası Kurtarma Komitesi, CARE Uluslararası İnsani Yardım Kuruluşu ve Norveç Göçmen Konseyi adlı 5 uluslararası insani yardım kuruluşundan ortak yazılı açıklama yapıldı.

"ABD'nin, Yemen'e insani yardım sunan ülkelerin başında geldiği" belirtilen açıklamada, sunulan bu yardımların, Washington yönetimi tarafından Suudi Arabistan ile BAE'ye verilen askeri ve diplomatik desteğin neden olduğu zararlarla karşılaştırıldığında bir anlam ifade etmediği kaydedildi.

Washington'un, "Yemen'de çatışmaların durdurulması" yönündeki çağrısını gerçek bir diplomatik baskıyla desteklemesi istenen açıklamada, "Yemen'deki milyonlarca sivilin hayatının kurtarılması için ABD'ye, Suudi Arabistan ile BAE'ye yaptığı askeri desteği durdurmaya çağırıyoruz. Üzülerek belirtmek istiyoruz ki; Eğer ABD, Suud-BAE koalisyonuna askeri desteğini kesmezse son yıllarda görülen en büyük kıtlığın sorumluluğunu üstlenecektir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından desteklenen Yemen hükümet güçleri ile Husiler arasında yaklaşık 4 yıldır devam eden iç savaş son bulmadığı takdirde hiçbir insani çabanın, bu ülkedeki kıtlığın önüne geçemeyeceği uyarısı yapıldı.




Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 15:10
  1. ABD
  2. BAE
  3. Suudi Arabistan
  4. Yemen

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