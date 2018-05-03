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ABD'ye Suriye'de saldırı şoku!

Amerika Birleşik Devletleri merkezli International Rescue Committee'nin (Uluslararası Kurtarma Heyeti) Suriye'de bulunan derneğine bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 12:03
ABD'ye Suriye'de saldırı şoku!

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA'ya  yaptığı açıklamada, İdlib ilinin Dana ilçesinde bir yardım kuruluşunun önünde bombalı aracın infilak ettiğini söyledi.
 
Yusuf, "Yardım kuruluşunun binasının önündeki saldırıda biri kadın 4  kişi hayatını kaybetti,10 kişi yaralandı." dedi
Yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
 
Bombalı araç saldırısında çevredeki çok sayıda bina da zarar gördü.
 
Söz konusu saldırının ABD merkezli International Rescue Committee  (Uluslararası Kurtarma Heyeti) isimli yardım kuruluşunun önünde meydana geldiği  öğrenildi.
 
Ancak kuruluştan henüz açıklama yapılmadı.
 

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 12:03
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